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視房產稅評估準確性 新屋主節稅好時機

編譯盧炯燊／即時報導
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房產稅 (property tax) 是根據房屋價值的評估，然後放入公式計算出來，如果房屋估價不準確，業主有可能多付了房產稅。(圖／123RF)
房產稅 (property tax) 是根據房屋價值的評估，然後放入公式計算出來，如果房屋估價不準確，業主有可能多付了房產稅。(圖／123RF)

房產稅 (property tax) 是根據房屋價值的評估，然後放入公式計算出來，如果房屋估價不準確，業主有可能多付了房產稅。

這些年來由於房價上漲加上稅率上升，房產稅自然也水漲船高。根據「房地產經紀人」雜誌 (Realtor)4月份的一份報告指出，2024年美國房產稅中位數為3500元，比2023年的3349元增加了2.8%。

此外房產稅也因房屋所在地點而不同，主要從事經營在線貸款市場的LendingTree Inc.公司在最新一份報告說，在 2023 年，紐約市房產稅中位數為9937元 ，是大都會區裡的首位。加州聖荷西及舊金山位列第二及第三，中位數分別為9554元及8156元。

因此，如何避免房子給過高估值而多付房產稅，就顯得很有必要了。有專家介紹了多個方法，其中若是剛購房子的新業主，可以透過大部分文件對估價提出申訴。

紐約州賽維爾市(Sayville) 的 O’Doherty & Cataldo 律師事務所合夥人兼房地產律師卡蒂杜 (Sal Cataldo) 說，新業主可以利用買房子前的驗屋報告、申請房貸估價單等作為申訴理據。因為驗屋報告一定會詳細列出房子的缺陷，而房貸估價單除顯示房子年齡、價格外，也會與周圍地區的房價作比較。

如果發現政府的房屋估值過高，自然可以藉此提出抗辯。政府估值過高的原因有很多，例如不正確的可居住面積，甚至屋內實際的廁所、浴室數量也會造成失誤。

根據各州稅務評估員的報告，估計全美有30%至60%的房屋估價都被高估。所以全國納稅人聯盟基金會(National Taxpayers Union Foundation)主席薛普(Pete Sepp)認為，正確核實一下房價是很有好處的。

他解釋，若然上訴成功的話，這不僅涉及減少這一年的房產稅，而且還會關乎未來數年的房產稅款，因為稅額變化會成為下次評估的依據。

另外，儘管有些州或地方政府每年都會對房子重新評估價值，但有些州及地方政府的評估不是每年都去做，通常會間隔幾年，甚至沒有固定的評估周期。故此若給多付房產稅而沒有上訴，這樣未來數年都或會繼續多付了。

根據Realtor.com估計，全美超過40%的業主都曾對房屋估值提出過上訴，每年可以節省100元或更多，平均每年節省539元。

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