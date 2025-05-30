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擔心退休獨居終老？4理財策略築起安全網

編譯徐薏茹／即時報導
示意圖。Image by Edar from Pixabay
示意圖。Image by Edar from Pixabay

Advisor Authority近期的一項研究顯示，22%的單身投資人「害怕」獨自退休。現在面臨獨自退休，單身投資人需要更加積極，確保即使沒有配偶或伴侶的收入，自己也可以舒適地退休。

以下4個策略可以幫助單身投資人規畫退休。

1.擁有更多的應急保護

留有更多的應急保護資金能幫助緩解獨自退休可能伴隨的一些壓力，靠固定收入生活可能會是挑戰，但若是有幾個月的花費較多，應急資金可以給自己一個喘息的空間。

2.資產多樣化

根據研究，與62%有伴的投資人相比，49%的單身投資人會制定保護資產不受市場波動及風險影響的策略，並專注於讓資產多樣化，MDRN Capital創辦人兼執行長西克塞納(Aaron Cirksena)說，準備獨自退休的人應該將重點放在讓資產多樣化，並設立「不仰賴每年市場合作的收入來源」。

3.盡可能利用社會保障

社會安全福利最早可從62歲開始領取，但在達到完全退休的年齡之前領取社安金將導致每月的福利減少，西克塞納提醒：「如果你單身，利用社會安全福利的時機就更重要了，因為沒有配偶的福利可以依靠。」

因此，盡可能提高支出可以長久為退休生活帶來額外的保障，如果可以堅持到完全退休的年齡，每年額外的8%延遲退休增加金額就能加入。

4.先從應稅帳戶領錢

西克塞納建議先從應稅帳戶提領資金，之後再用遞延稅項帳戶，「這與數十年的稅務管理有關，不只是每年的管理。」

擁有正確的計畫就有可能獨自退休

西克塞納說：「當你獨自計畫時，所有事情都落在自己肩上，」因此制定計畫就更為重要，「專注於獨自退休策略，包括建立更多的應急保護資金、投資及收入來源多樣化、盡可能利用社會安全福利、先從應稅帳戶領錢等，可以幫助緩解獨自退休的財務壓力。」

但是無論採取哪種策略，西克塞納建議「建構自己的計畫，這樣就不必猜測自己的退休生活，但最好保持彈性，自動做明智的決定，並主動積極。」

退休 社會安全福利 社安金

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