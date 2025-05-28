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第一資本購併案 為何會影響數千萬信用卡用戶？

編譯俞仲慈／即時報導
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美國金融公司「第一資本」(Capital One)。美聯社
美國金融公司「第一資本」(Capital One)。美聯社

美國金融公司「第一資本」(Capital One)353億元購併競爭對手信用卡發行商「發現金融」(Discover Financial)，經過聯邦監管機構審查後宣布放行，不過財經專家警告雙方的合併，對於持卡戶未來出國使用可能帶來不便。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，Capital One購併Discover打造全美最大信用卡發行商，引起反壟斷質疑，聯邦司法部審查後同意，聯準會(Fed)與銀行監管機構「貨幣監理署」(Comptroller of the Currency)也予以核准。

此次Capital One購併Discover不但大幅增加客戶量，獲得Discover支付系統控制權，成為Visa、Mastercard以及美國運通(American Express)等三大信用卡最大的競爭對手。 

Capital One執行長費班克(Richard Fairbank)先前預估至2027年，將有超過2500萬名持卡人以及超過1750億元消費轉移至Discover系統，有助於Discover系統維持強勁的競爭力。

不過財經專家認為，雙方購併成功後，Capital One信用卡將轉向Discover系統，可能讓持卡人出國旅遊的海外支付出現障礙，信貸機構LendingTree首席分析師舒爾茨(Matt Schulz)指出：「在國內多數情況下，Discover信用卡幾乎在任何接受Visa、MasterCard與American Express的地方也可以使用，不過出國旅行可能會碰上很多問題，因為Discover信用卡並未廣泛使用。」

根據雙方發表的聯合聲明，多數Capital One持卡人信用卡將逐步移至Discover系統，不過信用卡片與帳戶仍與購併前相同，並向消費者保證，未來決策若有任何改變都會提前告知並補充道：「Capital One計畫以Discover品牌繼續提供Discover信用卡，與Capital One目前提供的其他消費卡進行合作。」 

市值520億元的Capital One是全國第九大銀行，全國擁有259間實體分行；至於Discover則是以網路金融業務為主，也是美國第三大信用卡發行商，總部設於德拉瓦州

雙方合併後意味著信用卡支付業進入群雄爭霸的戰國時代，發卡銀行可能透過更優惠的獎勵措施來吸引客戶，舒爾茨強調：「最值得關注的是如何融入信用卡獎勵政策。」並補充道：「Capital One必須決定處理Discover獎勵里程的方式，無論兩者的獎勵措施決定分開或合併，最終都會對消費者產生巨大影響。」

Visa 司法部 德拉瓦州

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