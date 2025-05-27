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專家：這5個城市適合退休 卻被低估了

編譯周靜芝/即時報導
賓州匹茲堡（Pittsburgh）。圖：pixabay
賓州匹茲堡（Pittsburgh）。圖：pixabay

並非所有人都嚮往在海灘度過退休生活，對多數人來說，理想退休之地應具備豐富文化體驗、便捷醫療資源、合理物價以及遠離喧囂的環境。

理財網站GO Banking Rates採訪了退休理財顧問喬·舒密茲（Joe F. Schmitz），他分享了5個被低估的城市，這些地方尚未被多數人所注意，也是未來退休人士享受黃金歲月的理想之地。

1. 賓州匹茲堡（Pittsburgh）

匹茲堡是計畫在東北部退休者所忽視的城市之一，擁有豐富的娛樂與冒險活動，尤其是體育運動；從歷史建築到博物館與在地節慶，提供了豐富多彩的生活體驗。舒密茲表示，從財務角度來看，匹茲堡的住房價格實惠，醫療保健條件優越，且賓州的所得稅率低於其他州；然而應注意的是，銷售稅、遺產稅與財產稅的複雜性，因為這些是該州的重要收入來源。

2. 北卡羅來納州羅里（Raleigh）

舒密茲指出，羅里結合其歷史地標，擁有眾多文化設施與博物館，居民享受著如畫風景與宜人氣候；生活成本與全美平均水準相當，公共交通便利。雖然該市不直接靠海，但離北卡羅來納州的海灘不遠，為希望偶爾欣賞海景但不想購買海濱房屋者提供了最佳選擇。

3. 南卡羅來納州格林維爾（Greenville）

全年氣候溫和，生活成本較低，讓格林維爾未來可能成為許多退休族的理想家園。步行即可到達的市中心遍布餐廳、充滿活力的藝文場所和多種戶外休閒設施，都使格林維爾更具魅力。舒密茲說，該市吸引越來越多全國知名的「財星」世界500強企業，同時保留了南方風情與小鎮氛圍。

4. 印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）

如果想要有個安靜的郊區生活，同時又能方便地使用基本生活設施，韋恩堡是理想之選。這座印第安納州城市以家庭友好著稱，遍布公園與步道，且房價較可負擔。舒密茲說，韋恩堡位於中西部心臟地帶，是帶孫輩享受家庭時光的理想地點。

5. 密西根州大急流城（Grand Rapids）

大自然環繞、坐落於密西根州最長河流沿岸的大急流城，是座寧靜優美的度假勝地，很適合追求慢活的退休人士。這裡提供一個僻靜之處，可享受健行、釣魚與小鎮文化。舒密茲指出，大急流城是那些喜歡親近山林者的理想之地，雖缺乏都會區的繁華，但寧靜的氛圍與強力的社區歸屬使其脫穎而出。

退休 北卡羅來納州 密西根州

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