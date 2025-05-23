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理財專家：掌握5金錢原則 在生活中擁有權力

編譯徐薏茹／即時報導
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理財專家歐曼(Suze Orman)。美聯社
理財專家歐曼(Suze Orman)。美聯社

理財專家、暢銷書作家蘇茲·歐曼(Suze Orman)以簡單易懂、不胡扯的理財建議而聞名，根據她的說法，有幾個原則可以幫助加強掌控財務，以下是她提出的幾個基本理財原則。

一、處理信用卡債務

歐曼經常說要量入為出，其中一個方法是處理信用卡債務，她建議打電話給信用卡發行方，要求降低利率

她指出，信用卡的平均利率約為22%，屬於高的利率，因此一個好的理財原則是要求降低利率，幫助每個月節省一大筆金額。

她也建議看看自己是否有餘額結轉(balance transfer)交易，在某些情況下，可能可以獲取12到18個月的零利率優惠，在這段期間，可以致力還清卡費，不需要擔心利息。

二、建立應急基金

歐曼經常建議的另一點是擁有健康的應急基金，她常常建議應該擁有一筆能夠負擔12個月生活成本的應急基金。

應急基金可以幫助確保自己能承受任何財務困難。

三、制定行動計畫

歐曼堅信應該制定財務行動計畫，如她在Oprah.com提到的5步驟理財行動計畫(5-Step Financial Action Plan)，在該計畫中，她建議在制定支出、儲蓄和退休策略之前，先還清信用卡債務，並提升FICO信用評分。

支出行動計畫應該先將所有花費區分為想要和需要的花費，接著找出所有想要的花費，若沒有充足的儲蓄或背負龐大的債務時，則排除想要的花費。

四、自動儲蓄

歐曼建議自動儲蓄，表示這是堅持實踐儲蓄目標的有效方法。

她提到，存多少不一定重要，重要的是持之以恆，「將錢從活期存款帳戶轉到儲蓄帳戶是免費的，設定好然後忘掉是你能達成儲蓄目標的重點。」

如果在尋找開始的方法，可以試試50/30/20原則，將預算拆分並按百分比分配，例如每一筆資金自動分配50%用於所需，30%用於買想要的東西，20%直接儲存至高收益的儲蓄帳戶。

五、開設羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)

最後，歐曼表示應該開設羅斯個人退休帳戶，尤其是年輕人，她甚至建議如果可行，父母可以為孩子設立羅斯個人退休帳戶。

除了房地產，投資退休帳戶應該是最大的金錢決策之一，應確保盡量達到最大金額。

退休 利率 房地產

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