我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

500萬美元買永久居留權 川普金卡官網1周內上線

19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小散戶靠逢低買進策略，4月獲利表現優於避險基金。(路透)
小散戶靠逢低買進策略，4月獲利表現優於避險基金。(路透)

川普總統4月宣布加徵關稅導致股市暴跌時，就讀賓州大學的19歲學生哈克特立刻透過交易平台Robinhood，分批買入500美元追蹤美股的ETF，他表示，「沒在怕關稅的長期影響，市場很快會彈回來」。他的同學也不理媒體大肆渲染的末日預警，果斷進場。

財經網站MarketWatch報導，哈克特的父親馬克是美國保險巨擘Nationwide的首席市場策略師，在兒子買股後兩天，他還上財經節目受訪警告，市場情緒不穩定，震盪將持續，但支持兒子買股，因為「這是他的選擇，年輕人承受風險的能力強」。

上月，機構投資人大拋股票，但像哈克特這樣的散戶卻瘋狂抄底。摩根大通數據顯示，4月8日以來散戶淨買入500億股票，在每日交易量的占比有時達到三分之一。他們的膽量很快獲得回報：堅持持倉的散戶一個月內平均獲利12%，同期的避險基金卻虧損。

在康乃狄克州飲料公司任職的51歲經理桑切期也從4月4日起大買輝達（Nvidia）的股票，認為「關稅政策可能來可能走，恐慌拋售太愚蠢」。他的35歲同事更早行動，在3月科技股大跌時就買進亞馬遜和微軟，他說，「只要確信五年後股價會更高，下跌就是機會」。

摩根大通執行長戴蒙警告「市場對通膨和地緣風險過於樂觀」，但富蘭克林坦伯頓分析師加利波說，股價下跌時本益比低，風險更小。Nationwide的馬克感嘆，「現在的散戶像機構投資人一樣冷靜，機構反而變得情緒化，歷史反過來了」。

華爾街研究公司Bianco Research總裁比安科在社群媒體上寫道，美債降級的拋售連一天都撐不住的原因在於：散戶才是股市主導力量，機構（鯨魚）的影響力已經沒那麼大了。

關稅 華爾街

上一則

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

延伸閱讀

關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%

關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%
抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價
東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%

東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%
關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作

關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作

熱門新聞

6種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。（路透）

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

2025-05-19 14:05
冷凍蝦。Image by Rob from Pixabay

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

2025-05-19 09:14
麵包。Image by 🌼Christel🌼 from Pixabay

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

2025-05-16 09:48
在紐約甘迺迪機場，安檢人員對旅客行李做檢查。路透

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

2025-05-20 11:31
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

好市多粉絲推薦 這6項熱門商品別處不常見

2025-05-19 09:48
這些含糖早餐穀物片搭配卡通吉祥物曾是超市貨架上的常見商品，但人們日益擔憂其糖分含量對兒童的影響。路透

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

2025-05-15 10:25

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告

「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告
訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執