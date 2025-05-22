有這5個跡象 直接退休勝過換跑道

示意圖。Image by FlyFin Inc from Pixabay

如果職業生涯接近尾聲，面臨失業或離職，將不得不面對一個重要抉擇：是退休 好，還是另覓工作？答案也許不那麼明顯，且正確選擇因人而異。

如果正處於這種境地，以下是5個跡象表明退休比尋找新工作更合適。

1. 財務狀況穩定

退休優於尋找工作的最明顯跡象是財務狀況穩定，在接近退休年齡時，能擁有多種潛在收入來源，包括社安金 、養老金或401（k）計畫、個人退休帳戶（IRA）與儲蓄等。如果遇上最壞狀況，也有足夠收入來維持長期的生活，那麼繼續工作在經濟上便無太大動力。不過，長達數十年的退休生活，在財務上可能充滿意外，如醫療費 用、通膨飆漲或利率下降，這些都會大幅削減收入，尤其如果只依靠固定收入。

2. 健康狀況逐漸惡化

如果發現健康狀況不佳或正在惡化，另覓工作可能會使情況更糟。退休對身心健康大有裨益，可減輕壓力，專注於改善健康。若不幸罹患重病，更希望在退休後度過生命最後階段，而不是把大部分時間都耗在工作上。例外的情況是，如果能找到一份提供優質醫療保險且涵蓋既往病史的工作；在這種條件下，繼續工作是支付所需醫療費用的最佳甚至必要選擇。

3. 退休後具有賺取收入的能力

許多退休的美國人仍在以某種形式工作，多數情況下，這並不涉及進辦公室，甚至不需為雇主工作。相反地，許多退休人士將愛好、熱情與工作結合，利用技能與才華創造出具有市場價值的產品。例如，若擅長吸引他人注意並分享知識或技能，可以創立部落格、影音部落格或YouTube頻道；喜歡動手做的，可以製作手工藝品在網路販售。如果是學術界人士，可考慮自由撰稿、家教或製作線上教育課程來賺取收入。

4. 已達完全退休年齡

一旦達到法定退休年齡（目前多數為67歲），是考慮退休的好時機。雖然社安金會一直增加至70歲，但等待並不總是最佳選擇。樂齡會（AARP）引述波士頓學院經濟學教授馬修·拉特利奇（Matthew Rutledge）的建議：盡量延後退休， 但若這樣做變得難以忍受，不得不繼續從事一份討厭或已無法勝任的工作，或不得不面對尋找新工作的艱難過程（儘管現在是找工作的良機），那麼妥協也不是最糟糕的事。

5. 不喜歡工作

職業倦怠是真的存在，如果接近職涯尾聲，覺得自己再也受不了了，那麼最好是從此退休，而非試圖找另一份可能也不喜歡的工作。當然，這項建議有很多例外，包括前述的需有足夠的財務保障來開始可能長達30年或更久的退休生活；但如果無法從工作中獲得成就感，退休可能更好的選擇。