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讓Zillow「愛上」你的房子 房產專家揭讓估值推升秘訣

編譯周芳苑／即時報導
房地產估價網站Zillow藉助Zestimate系統估算美加地區房屋價值，數位時代下，多數美國人習慣到Zillow查看房屋估價。美聯社
房地產估價網站Zillow藉助Zestimate系統估算美加地區房屋價值，數位時代下，多數美國人習慣到Zillow查看房屋估價。美聯社

房地產估價網站Zillow藉助Zestimate系統估算美加地區房屋價值，數位時代下，多數美國人習慣到Zillow查看房屋估價；專家說，屋主如能掌握秘訣，有機會推升房屋估價，賣得好價錢。

Zestimate是Zillow為美、加各地房產開發的房屋估價工具，在處理數百萬個數據點後提供最新估價，通常很接近掛牌價；賣家如果用對方法提供資訊，可驅使該系統拉高估價。

Zillow估價工具根據公共紀錄、近期銷售、稅務數據以及用戶提交的詳細資訊進行分析，以房屋面積、臥室和浴室數量、地理位置以及上市總天數為綜合依據，進行估價。在全美，Zestimate對市場上待售屋的估價誤差中間值為2.4%，對非上市房屋的誤差中間值為7.49%。

屋主可以自行到Zillow平台上更新房產資訊，可提高Zestimate估價。

許多人認為，屋主透過裝修讓房子升級，就必然會抬高房屋估價，事實不然，Zillow不會自動上調估價， 屋主須主動向當地的聯邦計劃Homeowners報告後，才會反映在Zillow的估價。

屋主如果想拉高估價，須先登入Zillow，聲明自己的房產和屋主身份，之後便可存取相關資訊和工具以便管理房產。

日後，可使用房屋所有者控制面板，追蹤房屋價值，摸索可能定價、接收市場趨勢等相關訊息電郵。

屋主還可更新房屋詳情、評估房屋淨值。

裝修廚房、加蓋浴室或地下泳池、後院升級等，都有助於提升房價；屋主可上網更新資訊，Zestimate將據以調整，估價可望增加數千元。

Zillow也提供各地房地產經紀人通訊錄，想賣房時，可找到適合的專業人士，設法賣得最高價。

房屋交易網站Redfin也會內部估算房屋價值，同樣的，屋主須聯繫他們、分享更多重大翻修、擴建、房屋狀況變化等訊息，才會據以提高估價；屋主還可選擇相似房子為依據、自行估價。

善用方法提高Zestimate估價，可在房源過剩市場中脫穎而出。例如佛羅里達州，目前若干大都會地區活躍房源數量創歷史新高，包括邁阿密戴德(Miami-Dade)、珊瑚角(Cape Coral)、北港-薩拉索塔(North Port-Sarasota)和德爾托納-代托納海灘(Deltona-Daytona Beach)。

房地產 大都會 佛羅里達州

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