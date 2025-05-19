社安金恐被扣款…60歲以上積欠學貸 20年增長6倍

總統川普上台後恢復追討拖欠的學生貸款，沒想到全美數十萬名年紀較大的人也成討債目標。圖為76歲退休辦公室職員Linda Hilton站在她家門前她最喜歡的一棵樹前。美聯社

總統川普 (Donald Trump)上台後恢復追討拖欠的學生貸款 ，沒想到全美數十萬名年紀較大的人也成討債目標，數十年學貸 債務如今攤在陽光下，面臨社安金被扣押的風險。

鑑於學費上漲迫使人們舉借更多錢，年長者學貸債務以驚人速度增長。美國國家消費者法律中心(National Consumer Law Center)數據顯示，屆滿60歲族群的學貸總額為1250億元，比20年前增加6倍。

連帶的，根據美國消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)，2001年至2019年間，全美社安金被扣押的人數激增3000%，從約6200人增至19萬2300人。

消費者金融保護局1月報告預估，全美今年約有45.2萬名屆滿62歲的年長者拖欠學生貸款，可能面臨教育部再次強制催收。

致力推動取消債務的債務人聯盟Debt Collective布魯因頓(Braxton Brewington)說，打電話給該組織並參加抗議活動的年長者多到令人震驚，很多人原本應可免除債務，卻成了目前這個充滿缺陷、違法行為和僥倖心理體系的犧牲品，這些人為了受教育而背負晚年債務，實際上已償還貸款本金，但因利息和費用而仍欠款。

儘管拜登政府曾試圖限制可扣押償債的收入金額，但無論誰當總統，都可能重新催收拖欠貸款；聯邦法律僅保護750元社安福利不被扣押，很可能讓債務人收入遠低於貧窮線。

智庫New America成員薩特邁耶(Sarah Sattelmeyer)說，基本上，政府一隻手發給人們聯邦福利、另一隻手又將福利拿走。

有一些債務人已收到催收通知，更多人活在恐懼中。川普上任後簽署行政命令，解散教育部，導致大規模裁員，許多人想詢問學貸問題卻沒有工作人員接聽電話、求助無門。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)表示，重新催收學貸有其必要，既是為了債務人自身的財務健康，也是為了國家經濟前景；不過，就連川普狂熱支持者也對這一個迫使他們生活艱難的催債之舉提出質疑。

加州55歲的康特里曼(Randall Countryman)說，拜登政府免除部分學貸的提案讓他覺得不公平，如今對於川普的做法，他不確定是否公平，希望政府對債務人進行個案處理；他認為，學貸通常被認為是年輕人的專屬議題，要他們還款有多麼困難，今天年輕人的問題將成為明天老年人的問題。