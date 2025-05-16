退休嬰兒潮世代「復出」 學到的3個理財經驗

示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

2025年，最年輕的嬰兒潮世代將滿61歲，代表他們距符合社安福利退休 資格僅剩一年左右時間。同一世代中最年長、1946年出生者，即將邁入80歲，許多人可能早已離開職場；然而有大批嬰兒潮世代在退休後又「復出」，因為發現生活未如預期。

理財網站Go Banking Rates報導，其中一位「重新就業」的嬰兒潮世代是電視製作人兼作家喬治·耶爾吉安（George Jerjian），他在為全國廣播公司商業頻道（CNBC）網站專欄中曾敘述了自己的經歷。耶爾吉安稱，他因健康問題被迫於2007年提前退休，當時年僅52歲；但康復後，他發現自己感到無聊、焦躁不安且陷入困境。他說，他的熱情與精力逐漸消退，心理健康也受到影響；正是那時，他決定加入「復出」行列。

重返職場

耶爾吉安創立了一家「心態教練」（mindset coaching）公司，幫助人們實現充實的退休生活。作為工作的一部分，他調查了1萬5千多名60歲以上退休人士，請他們描述退休後面臨的最大挑戰。

耶爾吉安指出，在他看來，退休後最大挑戰是找到人生目標，當然金錢確實是個問題。有人說，害怕貧困和失去尊嚴，也有人表示，擔心錢只出不進；但令人驚訝的是，財務憂慮並未進入前三名。

富達（Fidelity）投資員工南·艾芙斯（Nan Ives）在10年前以59歲接受提前退休方案後，也有類似經歷。她向「財星」（Fortune）雜誌透露，她的目標是旅行、在麻州 鱈魚角（Cape Cod）度周末，並盡情打高爾夫球；但現在65歲的艾芙斯發現，退休生活並不像大家所說的那麼美好。

艾芙斯說，她迫不及待想退休，但60歲退休、若可活到90歲，那是一生的三分之一，「我要做什麼？」她說，不用工作、不用面對工作中一切挑戰，但人生的三分之一沒有規劃。

和耶爾吉安一樣，艾芙斯也重新開始工作，並與前同事合作創立了「你的未來」（The Future of You），幫助個人與雇主規畫與管理退休前的財務。

學到的教訓

另一位退休的嬰兒潮世代是記者鮑勃·奈德特（Bob Neidt）。他雖未正式「重新工作」，但仍為多家媒體撰寫專欄。他在一篇為樂齡會（AARP）撰寫的文章中指出，希望自己在退休前就學到的一些教訓。以下是奈德特提到與金錢相關的三個教訓：

1. 不要從401（k）計畫中借款，因為即使有能力同時供款和償還貸款 ，也可能無法做到，因為有些計畫不允許在償還貸款前繼續供款。

2. 在退休前償還信用卡債務，因為退休後最不希望帶入的便是大筆負債。

3. 考慮開設健康儲蓄帳戶（HSA），因隨著年齡增長，醫療保健愈發重要且費用高昂，擁有充足資金的HSA可成為強有力的支柱。