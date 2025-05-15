繳回溢領社安金見轉圜 2步驟可減緩財務壓力

如果你發現社安金溢領了，最簡單的辦法就是直接奉還超發給你的金額。打電話或上網就可解決這問題。(路透)

社安金 溢領問題，社安署3月恢復2024年前的老規定，溢領金額必須100％繳回，即使問題不是受領人造成的，政府仍將暫停寄出每月該支付給「無辜」受領人的支票，直到溢領金額全部扣回為止。

這對事先發現金額「超過」，因此沒把錢花掉的人，問題不大。若收到多少就花多少，沒錢「奉還」，又依賴每月政府寄出的支票過日子的人，幾個月收不到「生活費」，怎麼生活？

不過，社安署的最新規定稍有轉圜，僅對2025年3月27日以後的溢領金額實施全額追回，之前溢領的金額，每月最多歸還10％的舊辦法仍有效。可是，2025年4月25日，社安署又再轉彎──過去或未來的溢領金額，只要交回50％即可，雖然比全額交回的壓力小了一半，收到的支票，金額少了一半，對許多人仍是一大問題。

社安金支票金額溢發的情況不常發生，許多人可能從來都沒碰到過，如果你偏偏就收到金額溢發的支票，渾然不覺全額用畢，也不用太擔心，還有辦法可減緩財務壓力，不一定就得每月減少一半的收入來因應。

如果你發現溢領了，最簡單的辦法就是直接奉還超發給你的金額。打電話或上網就可解決這問題。

如果手頭沒錢奉還溢領金額，有兩個步驟可緩解問題。首先，你可要求社安署放棄追討溢發金額。如果你可以證明兩點，社安署或許會讓你保有溢發金：社安金支票金額超過你該領的，完全不是你造成的，你毫無責任；你負擔不起要歸還的金額。你提出這項要求後，社安署會暫停追討行動，直到它對你的要求做出裁決。

如果裁決不准，下一步，你可以「繳回50％也會讓我日子過不下去」為由，要求社安署降低交回金額的比率，這時候要填具「改變溢領金額交回率」申請表，傳真或郵寄到當地社安署辦公室。社安署可能會降低你該繳回的比率，讓你每月收入不致於讓你「日子太難過」，當然，要全額還清，日期就會拉長。

有溢領問題，就直接聯絡社安署。它若發現，會主動通知你接下來會如何處理。