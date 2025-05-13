經濟前景不明 消費者興起不買、少買、慢買等省錢潮流

從2021年通膨飆升到如今川普總統大徵關稅，民眾一直擔心能否維持生活水準，社群媒體上也開始出現「不買」、「慢買」、「少買」和「低消費」等標籤，連年輕人都熱衷於省錢妙招，卻也顯示人們日益擔憂物價上漲和收支平衡。（路透）

從2021年通膨飆升到如今川普 總統大徵關稅 ，民眾一直擔心能否維持生活水準，社群媒體 上也開始出現「不買」、「慢買」、「少買」和「低消費」等標籤，連年輕人都熱衷於省錢妙招，卻也顯示人們日益擔憂物價上漲和收支平衡。

CNBC報導，Intuit Credit Karma於4月調查兩千多名美國成年人，高達83%的消費者表示若未來幾個月財務狀況惡化，他們將強烈考慮削減非必要支出。

蓋洛普(Gallup)上個月調查指出通膨、住房成本、金錢不足是美國成年人最常見的財務挑戰。這項民調是在川普政府大幅加徵關稅時進行的，創紀錄的53%消費者表示財務狀況正在惡化，38%表示正在改善；57%消費者擔心無法維持自己的生活水準。

Bankrate的另一份報告發現，43%成年人表示金錢現在至少偶爾會負面影響他們的心理健康，導致焦慮、壓力、煩惱、失眠和憂鬱。Bankrate分析師佛斯特(Sarah Foster)表示關稅、通膨、高利率、經濟衰退都是美國民眾無力阻止的現況，只能採取積極主動的措施來管理財務狀況，這能帶來一種穩定感、安全感。

這便是各種省錢挑戰的由來。「不買」(no buy)鼓勵一年內停止購買所有非必需品，包括服裝、書籍、電子產品、娛樂產品。「低買/慢買」(slow/low buy)則倡導更謹慎的購物方式，例如購買非必需品前遵循「48小時規則」，也就是等待48小時來讓購物慾降溫、思考是否真的需要。

金融專家則說這些TikTok新風潮雖然可以提供短期輔助、幫助實現一些儲蓄目標，然而最終還是得養成良好的長期習慣。Cornerstone Financial Services執行合夥人米蘭(Daniel Milan)表示「不要在意別人怎麼用錢」，這是任何家庭都應遵循的基本原則。

米蘭稱財務規畫始於預算，雖然人們不喜歡預算這個詞，不過與其盲目跟風社群媒體上的最新潮流，不如坐下來好好算出實際支出。他建議標出可以削減的超額支出，並考慮哪些是「想要的」或「需要的」；如他結婚第一年便這樣做，成功削減了一些經常性帳單以及與妻子重疊的訂閱服務，每月省下高達800元，有效改善現金流。