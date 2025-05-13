我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美4月CPI微升至2.3% 低於預期 關稅效應尚未顯現

川普出席沙王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克到場

經濟前景不明 消費者興起不買、少買、慢買等省錢潮流

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從2021年通膨飆升到如今川普總統大徵關稅，民眾一直擔心能否維持生活水準，社群媒體上也開始出現「不買」、「慢買」、「少買」和「低消費」等標籤，連年輕人都熱衷於省錢妙招，卻也顯示人們日益擔憂物價上漲和收支平衡。（路透）
從2021年通膨飆升到如今川普總統大徵關稅，民眾一直擔心能否維持生活水準，社群媒體上也開始出現「不買」、「慢買」、「少買」和「低消費」等標籤，連年輕人都熱衷於省錢妙招，卻也顯示人們日益擔憂物價上漲和收支平衡。（路透）

從2021年通膨飆升到如今川普總統大徵關稅，民眾一直擔心能否維持生活水準，社群媒體上也開始出現「不買」、「慢買」、「少買」和「低消費」等標籤，連年輕人都熱衷於省錢妙招，卻也顯示人們日益擔憂物價上漲和收支平衡。

CNBC報導，Intuit Credit Karma於4月調查兩千多名美國成年人，高達83%的消費者表示若未來幾個月財務狀況惡化，他們將強烈考慮削減非必要支出。

蓋洛普(Gallup)上個月調查指出通膨、住房成本、金錢不足是美國成年人最常見的財務挑戰。這項民調是在川普政府大幅加徵關稅時進行的，創紀錄的53%消費者表示財務狀況正在惡化，38%表示正在改善；57%消費者擔心無法維持自己的生活水準。

Bankrate的另一份報告發現，43%成年人表示金錢現在至少偶爾會負面影響他們的心理健康，導致焦慮、壓力、煩惱、失眠和憂鬱。Bankrate分析師佛斯特(Sarah Foster)表示關稅、通膨、高利率、經濟衰退都是美國民眾無力阻止的現況，只能採取積極主動的措施來管理財務狀況，這能帶來一種穩定感、安全感。

這便是各種省錢挑戰的由來。「不買」(no buy)鼓勵一年內停止購買所有非必需品，包括服裝、書籍、電子產品、娛樂產品。「低買/慢買」(slow/low buy)則倡導更謹慎的購物方式，例如購買非必需品前遵循「48小時規則」，也就是等待48小時來讓購物慾降溫、思考是否真的需要。

金融專家則說這些TikTok新風潮雖然可以提供短期輔助、幫助實現一些儲蓄目標，然而最終還是得養成良好的長期習慣。Cornerstone Financial Services執行合夥人米蘭(Daniel Milan)表示「不要在意別人怎麼用錢」，這是任何家庭都應遵循的基本原則。

米蘭稱財務規畫始於預算，雖然人們不喜歡預算這個詞，不過與其盲目跟風社群媒體上的最新潮流，不如坐下來好好算出實際支出。他建議標出可以削減的超額支出，並考慮哪些是「想要的」或「需要的」；如他結婚第一年便這樣做，成功削減了一些經常性帳單以及與妻子重疊的訂閱服務，每月省下高達800元，有效改善現金流。

關稅 社群媒體 川普

上一則

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

延伸閱讀

因應關稅囤貨 「沒必要 不如調整消費習慣」

因應關稅囤貨 「沒必要 不如調整消費習慣」
美中降關稅拼多多股價應聲漲 小額豁免政策仍渾沌不明

美中降關稅拼多多股價應聲漲 小額豁免政策仍渾沌不明
蘋果考慮調漲新iPhone售價 澄清非因對中關稅

蘋果考慮調漲新iPhone售價 澄清非因對中關稅
美中同意降低加徵關稅90天 中媒：更像停火協議

美中同意降低加徵關稅90天 中媒：更像停火協議

熱門新聞

示意圖。Image by Edar from Pixabay

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

2025-05-07 09:12
華人網友分享決定從美國回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

2025-05-10 19:42
常綠植物。Image by Anja from Pixabay

6種好養植物 輕鬆布置出「打卡級」門廊

2025-05-09 12:32
營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，鮪魚罐頭為高蛋白、低脂，建議瀝油後再食用，避免油脂攝取過多；魚罐頭首選仍為水煮鯖魚罐頭，其鈉含量低，保留原味，營養完整。鮪魚罐頭示意圖。本報資料照片

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

2025-05-12 12:41
多數人認為房地產與黃金是最佳的長期投資，理財顧問卻認為這種觀念是被誤導了。（美聯社）

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

2025-05-12 09:07
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's這碗3.99元冷凍餐 上班日當午餐恰恰好

2025-05-08 09:46

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則
全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏