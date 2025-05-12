房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

多數人認為房地產與黃金是最佳的長期投資，理財顧問卻認為這種觀念是被誤導了。（美聯社）

多數人認為房地產 與黃金是最佳的長期投資，理財顧問卻認為這種觀念是被誤導了。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，根據全球管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）的最新報告，約37%美國成年人認為房地產是長期投資的最佳選擇，與去年的36%相當；第二受歡迎的是黃金，佔受訪者的23%，此一比率較去年上升5個百分點。

相較之下，僅16%認為股票或共同基金是最佳長期投資，較去年的數字下降了6個百分點。蓋洛普是在4月初對1006名成年人進行訪查。

財務顧問稱，這種偏好更多是出於炒作而非基本面。亞特蘭大 財務顧問李·貝克（Lee Baker）表示，小心不要被非理性傳言所迷惑。佛羅里達州財務顧問卡羅琳·麥克拉納罕（Carolyn McClanahan）也指出，人們總是追逐市場熱潮，這是最愚蠢的事。

黃金與房地產為何具吸引力

貝克說，他理解人們為什麼喜歡房地產與黃金，兩者都是實物，而非股票。他說，買房子，可以看到、摸到、感受得到；而股票投資感覺或許不那麼真實。

儘管今年投資人對黃金的偏好增強，但認為它是最佳長期投資的蓋洛普受訪者比率仍低於2011年的歷史高點34%。蓋洛普指出，當時黃金是投資者在高失業率、房市疲軟與股市震盪下的避風港。

今年春季，金價 持續上漲。現貨價在4月底創下每盎司3500美元以上的歷史新高。一年前，金價每盎司約2200至2300美元。

房地產近年也因買家需求旺盛和房價飆漲而吸引更多關注。根據金融數據網站Bankrate的資料，3月美國現有房屋中位售價為40萬3700元，低於去年6月創下的42萬6900元歷史高點。

股票為何是更佳選擇

儘管房地產與黃金都是能夠隨時間增值的資產，但專家表示，股市通常能獲得更高的報酬。投資分析網站Morningstar Direct的數據顯示，截至4月的30年間，標普500指數的年化報酬率為10.29%；同一時段，房地產為8.78%、黃金為7.38%。

麥克拉納罕表示，與黃金、房地產不同，股票是多元化資產，代表可將資金分散投資，而不是集中於某一項標的。她說，股票投資不是針對某項大型資產，是在成千上萬從事不同業務的公司。

麥克拉納罕指出，實質的黃金與房地產雖可帶來安全感，但也使其缺乏流動性，難以變現。

如何將黃金與房地產納入投資組合

專家表示，希望投資房地產或黃金者，有不同方式可更明智地做到這一點。

對於房地產，財務顧問表示，投資者可考慮房地產投資信託基金（REITs），或以房地產股票為目標的投資工具，如指數股票型基金（ETF）；可以像股票一樣購買公開交易的REITs股份、REIT共同基金或ETF，藉由股息獲利。

黃金也類似，可透過ETF投資黃金，而非囤積金條。專家表示，這樣就無需擔心尋找存放或藏匿黃金的地方，也無需承擔被盜或房屋保險是否理賠的壓力。