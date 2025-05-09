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1600萬年長者錯失糧食券福利 這方法可快速申請

編譯徐薏茹／即時報導
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美國許多退休人士及年長者難以負擔健康的飲食，但實際上俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)等資源皆可供利用。(美聯社)
美國許多退休人士及年長者難以負擔健康的飲食，但實際上俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)等資源皆可供利用。(美聯社)

美國許多退休人士及年長者難以負擔健康的飲食，但實際上俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)等資源皆可供利用；根據樂齡會(AARP)的資訊，1600多萬50歲以上的長者有資格領取糧食券但未申請，白白錯失重要福利。

為何這麼多人錯過SNAP

AARP的研究發現，許多符合資格的年長者未接受SNAP福利，造成退休人士未申請的障礙有許多，包括不瞭解計畫資格、政府補助的壞名聲，以及複雜的申請程序。

A Red Circle執行董事艾莉卡·R·威廉斯(Erica R. Williams)解釋，最大的障礙是缺乏資訊，以及尋求政府計畫幫助的汙名，「許多長者單純不曉得他們有資格領取，或是太過有自尊心、不好意思尋求幫助。」

此外，SNAP的申請過程對某些人來說可能相當麻煩，尤其是行動不便或網路受限的族群，為了更方便，威廉斯建議使用線上檢查工具，如國家老化委員會(National Council on Aging)的BenefitsCheckUp。

常見的迷思

一些誤解使退休人士不願申請SNAP，許多人認為接受社安金或有領取少量的退休金即不符合資格，然而大部分的州都有彈性的規定，允許更高的收入限制，並排除特定的資產考量。

另一個迷思是，以為接受SNAP會占用其他人的福利，然而，這一計畫的規劃目標是幫助每一個符合資格的人，而儘管SNAP是一個由納稅人資助的計畫，接受政府援助的污名也是強力的障礙。

許多年長者認為只要擁有社安金收入或小額儲蓄存款，就會自動失去資格，但這其實是常見的誤解。事實上，Propel的一個報告發現，2025年，如果年長者一人的年收入低於1萬5060元、兩人的年收入低於2萬440萬元，即享有SNAP的資格，此外，主要居所和退休儲蓄等資產並不納入考量。

還有一個誤解是以為SNAP只提供給有小孩的家庭，或者以為接受幫助代表拿走他人的資源，這些因素都使一些人卻步。

如何申請

申請SNAP並不一定麻煩，威廉斯建議拆成可管理的幾個步驟，並尋求志工、社區非營利組織的幫助。許多州現在允許線上或電話申請。

提前準備好身分證明、收入證明和醫療花費紀錄等必要文件也能加快申請速度。

一旦通過批准，維持資格也一樣重要，許多州現在提供更長的資格有效期，減少頻繁更新的需要。

退休金 糧食券 社安金

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