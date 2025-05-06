我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

投資房地產 5非傳統方式同樣有機會致富

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

擁有房地產並非投資這個項目的唯一途徑，除了購買與管理實質的房產外，還有幾種非傳統方式同樣可享有房地產增值、致富的機會。

理財網站Go Banking Rates指出，有意投資房地產但不想處理房貸或租客等問題者，不妨考慮以下替代方案；但與任何投資一樣，在投入之前應進行充分的調查與研究。

1. 房地產眾籌

房地產眾籌是種越來越受歡迎的非傳統房地產投資方式，民眾透過線上眾籌平台集資購買或投資房地產。眾籌比私募房地產基金更具包容性，為多元投資組合提供另一途徑。

房地產投資網站Small Change創辦人伊芙·皮克（Eve Picker）表示，房地產眾籌的優勢在於投資門檻較低，且可選擇符合個人興趣的具體項目，一旦發現有興趣的標的，只需幾步操作即可成為投資者，是透過房地產實現賺取被動收入的簡便方式。

2. 房地產投資信託基金（REITs）

投資REIT時，實際上是投資一家擁有、運營或融資房地產來產生收入的公司；該公司負責管理房地產，並向投資者支付獲取的利潤。

有意投資者可購買REIT公司的股票，或購買REIT基金。REIT通常會提供不錯的報酬，是多元投資組合的理想選擇。

3. 房屋翻新

有建築或設計背景者，可以考慮房屋翻新；但需先找到位於優質社區、但需要翻新的舊屋。這種方法可以低於市場行情的價格購得房屋，不過通常需以現金或短期貸款購屋；完成交易後，進行必要翻新，然後以更高價出售。

房屋翻新存在風險，市場波動或施工延誤都可能影響獲利；然而如果一切順利，有機會獲得可觀收益。

財務規劃師馬克·坎崔爾（Mark Cantrell）表示，房地產翻新可以是極佳的短期投資，但若缺乏專業知識、資源與經驗自行管理翻新工程，風險將顯著增加。他說，許多人看了「小鎮翻修趣」節目後可能覺得自行翻新房屋很有趣，但很快會發現維修成本與工期失控，導致資金陷入困境。

4. 私募房地產基金

與公開交易的REITs不同，還可以投資由投資者出資設立、購買與管理不同地區房地產的私募房地產基金。這些基金可以多種形式設立，包括普通合夥或有限合夥公司、有限責任公司（LLC）或S型公司。

儘管具有較高的報酬潛力，但私募房地產基金通常需要較大的前期投資，並非適合所有人的最佳選擇。

5. 合格機會區（QOZ）

機會區是為鼓勵對國內低收入社區和街區進行投資而設立的工具，如果有來自出售股票或房地產的未實現資本利得，可將其投資於「機會基金」並延後繳納所得稅。

房地產 低收入 貸款

上一則

常吃零食、少做飯…這4種重要營養素攝取不足

下一則

法國保濕沐浴油 舒緩乾皮、濕疹困擾

延伸閱讀

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
紐時：川普長子次子過去兩周頻頻出差 推出多項投資案

紐時：川普長子次子過去兩周頻頻出差 推出多項投資案
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
2月房地產成交量2.2萬間 年減1%

2月房地產成交量2.2萬間 年減1%

熱門新聞

延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

2025-04-29 12:37
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24
澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

2025-05-01 09:46
示意圖。Image by Ri Butov from Pixabay

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

2025-05-01 10:26
雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay

新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

2025-04-29 10:28
示意圖／123RF

什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行

2025-05-02 15:53

超人氣

更多 >
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 