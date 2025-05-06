投資房地產 5非傳統方式同樣有機會致富

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擁有房地產 並非投資這個項目的唯一途徑，除了購買與管理實質的房產外，還有幾種非傳統方式同樣可享有房地產增值、致富的機會。

理財網站Go Banking Rates指出，有意投資房地產但不想處理房貸或租客等問題者，不妨考慮以下替代方案；但與任何投資一樣，在投入之前應進行充分的調查與研究。

1. 房地產眾籌

房地產眾籌是種越來越受歡迎的非傳統房地產投資方式，民眾透過線上眾籌平台集資購買或投資房地產。眾籌比私募房地產基金更具包容性，為多元投資組合提供另一途徑。

房地產投資網站Small Change創辦人伊芙·皮克（Eve Picker）表示，房地產眾籌的優勢在於投資門檻較低，且可選擇符合個人興趣的具體項目，一旦發現有興趣的標的，只需幾步操作即可成為投資者，是透過房地產實現賺取被動收入的簡便方式。

2. 房地產投資信託基金（REITs）

投資REIT時，實際上是投資一家擁有、運營或融資房地產來產生收入的公司；該公司負責管理房地產，並向投資者支付獲取的利潤。

有意投資者可購買REIT公司的股票，或購買REIT基金。REIT通常會提供不錯的報酬，是多元投資組合的理想選擇。

3. 房屋翻新

有建築或設計背景者，可以考慮房屋翻新；但需先找到位於優質社區、但需要翻新的舊屋。這種方法可以低於市場行情的價格購得房屋，不過通常需以現金或短期貸款 購屋；完成交易後，進行必要翻新，然後以更高價出售。

房屋翻新存在風險，市場波動或施工延誤都可能影響獲利；然而如果一切順利，有機會獲得可觀收益。

財務規劃師馬克·坎崔爾（Mark Cantrell）表示，房地產翻新可以是極佳的短期投資，但若缺乏專業知識、資源與經驗自行管理翻新工程，風險將顯著增加。他說，許多人看了「小鎮翻修趣」節目後可能覺得自行翻新房屋很有趣，但很快會發現維修成本與工期失控，導致資金陷入困境。

4. 私募房地產基金

與公開交易的REITs不同，還可以投資由投資者出資設立、購買與管理不同地區房地產的私募房地產基金。這些基金可以多種形式設立，包括普通合夥或有限合夥公司、有限責任公司（LLC）或S型公司。

儘管具有較高的報酬潛力，但私募房地產基金通常需要較大的前期投資，並非適合所有人的最佳選擇。

5. 合格機會區（QOZ）

機會區是為鼓勵對國內低收入 社區和街區進行投資而設立的工具，如果有來自出售股票或房地產的未實現資本利得，可將其投資於「機會基金」並延後繳納所得稅。