退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

示意圖。(取自123RF)

在零工經濟盛行與在家工作選項多元的今天，退休人士比以往更有機會賺取額外收入。近年來，許多退休者因為多種原因，選擇再次投入職場。

雅虎(Yahoo)報導，有些退休族重新踏入職場是為了提高逐漸縮水的退休帳戶，有些人則是受到其他因素驅使，例如股市波動或渴望更多的社交互動、心智上的刺激，甚至是為了重拾人生意義。以下將探討2025年美國退休者再次回歸職場的5個主要原因：

一、通貨膨脹與食品價格攀升

目前國內通膨率2.4%，核心通膨則逼近2.8%。許多經濟專家預測，2025年全年通膨率將來到4%，主因是川普政府所推動的關稅政策可能帶來的影響。對於仰賴固定收入的退休人士而言，食物價格上漲將導致每月開銷難以負擔，迫使他們不得不重新投入職場，維持日常生活支出。

當經濟陷入低迷或市場恐慌情緒升溫時，每次股市下跌都可能侵蝕民眾的401(k)計劃及其他退休儲蓄。儘管財務顧問或投資專家總會建議避免做出倉促決定，但當市場紛紛傳出「經濟衰退」的消息時，做好準備是明智的作法。

近期，由於關稅問題不確定性，史坦普500指數(S&P 500)從近期高點下跌10%。股市的劇烈波動可能使許多退休人士的401(k)帳戶餘額大幅下降，同時又得面臨物價快速上漲的雙重打擊。在這種情況下，重返職場可能成為不得已的選項。

三、遠距工作的興起

過去幾年疫情 對職場最大的衝擊之一，就是迫使許多公司在封城期間迅速調整，採用Zoom、Slack等科技工具實現遠距工作。不少員工發現自己喜歡這種新的工作方式，特別是年長工作者，他們已厭倦了漫長且昂貴的通勤。雖然有些企業恢復了實體辦公模式，但仍有許多企業提供遠距或混合辦公模式，這種新型態的工作方式吸引了大量退休人士重新加入職場。

四、醫療成本持續攀升

醫療照護服務的費用持續攀升，尤其對退休人士來說負擔更是沉重。老年人醫療照護的平均花費約為年輕在職成人3倍，尚未達到紅藍卡(Medicare)年齡資格的退休人士，往往會為了醫療保險而選擇重新投入工作。

五、社交互動需求增加

相較年輕人，退休人士通常面臨更嚴重的孤獨感，而疫情更進一步加劇了這種情況。對於退休人士而言，回歸職場提供了一個避免孤單、維持心智受刺激的機會。這種方式不僅能促進身體活動，每周幾次低強度的工作任務，還能幫助他們對抗憂鬱情緒。因此，許多退休人士考慮重返職場，追求的就是這種社交互動。雖然薪資或額外收入當然有助於生活，但並非退休人士選擇再度工作唯一的原因。