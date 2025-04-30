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意外醫療帳單難負荷 6方法避開財務陷阱

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

意外飛來的帳單總是讓人壓力倍增，尤其是醫療帳單；就診或檢查的一次意外收費就可能打亂整個月預算、破壞儲蓄計畫，甚至造成長期財務壓力。

根據醫療軟體公司Tebra最近一項調查，去年有45%病患收到意外的醫療帳單；而消費者金融保護局（CFPB）「2024年家庭收支平衡調查」顯示，五分之二家庭難以支付醫療費用。

Tebra的調查也顯示，44%受訪者表示意外醫療費用讓他們無法負擔基本生活必需品。理財網站Go Banking Rates指出，幸好有以下6個方法可以避開醫療費用中隱藏的財務陷阱。

1. 在任何治療前先索取CPT代碼

每項醫療程序都有個「當前程序術語」（Current Procedural Terminology, CPT）代碼。保險公司用它來決定哪些項目在承保範圍內以及支付多少費用。在治療前索取CPT代碼並致電保險公司確認，可以提前發現可能不在承保範圍內的項目。

2. 要求提供書面詳細估價

口頭估價在收到帳單時毫無幫助，要求提供書面詳細估價，包括醫療服務提供者費用、設施費用、實驗室檢測費及任何專科醫生費用；這可減少醫療單位事後追加不明費用的可能性。

3. 即使不方便也要選擇網絡內醫療機構

有時醫院在網絡內，但急診室醫師、麻醉師或實驗室可能不在網絡內，在同意任何非緊急治療前，先確認所有參與的醫療服務提供者都在保險公司的醫療網絡內；否則不僅帳單更高，甚至可能不予理賠。

4. 利用「無意外帳單法案」保護權益

2020年聯邦通過的「無意外帳單法案」（No Surprises Act）可保護病患免受許多類型的網絡外醫療服務帳單，尤其是在緊急情況下。善用這些保護措施，若收到意外帳單，可以投訴、對費用提出異議。

5. 仔細核對每筆帳單是否有誤

醫療帳單錯誤常見，且代價高昂。某筆1200元的「實驗室費用」可能是代碼有誤，或是對未提供的服務收費。要求提供詳細帳單，對任何看起來過高、模糊或不熟悉的項目提出質疑。

6. 每次都要求預授權

即使某項服務看起來在保險範圍內，保險公司仍可能需要預先批准；沒有預授權，可能完全被拒絕支付。醫療服務提供者可能想跳過這一步，因此確保他們完成這一步驟極為重要。

保險 醫療帳單 醫療費

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