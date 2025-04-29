汽車保險費與年齡有關 年長者可能「佔便宜」

示意圖。Image by Jonathan Judmaier from Pixabay

對汽車意外險業者，年齡僅是指標之一，指出你駕車有多危險；若是你被認定為出險意外較大，那麼保費 就愈高；而駕駛經驗、成熟度是隨年輕而成長的，所以年紀較長的駕駛人往往「佔便宜」。

談到要買汽車保險 時，年齡不僅是數字而已。對保險業者來說，你的年齡是個駕車風險多高的指標，基本意味著你有多大可能讓業者付出金額不小的出險。業者認為你風險愈大，就會向你索取更高保費，才願承保。

按年齡來計算保險費並沒有標準公式，保險費是依人而定的，年齡僅是其中原因之一。除了年齡以外，保險公司評估的還有居住地點、駕駛紀錄、有無理賠歷史等，再訂定保費標準。

你要求保險公司為汽車險 報價時，保險公司往往會向你要年齡，或者出生日期，這一點是因為大多數公司用到年齡來判定汽車險金額。

保險公司一般把駕駛人分成四個年齡層。駕駛人年紀是33歲還是34歲，保費差異不大；但23歲與43歲就有差了，因為處於不同年齡層。一般的汽車險年齡層是青少年與甫成年人(16到24歲)、有經驗者(25到39歲)、中年人(40到64歲)、老年人(65歲及以上)。

即便在同一年齡層，保險費依然有變數。保險業者考量承保費率時，年齡絕非唯一考量因素。但駕駛人年歲增長，經歷不同年齡階段，有可能見到費率變動；保險公司認為各個年齡段有獨特的風險程度。

年紀增長，開車經驗也成長，更為成熟，經常反映在個人的駕駛能力。研究指出，青少年比起較有經驗的駕駛人更容易出車禍。16到19歲人喪生，車禍經常是主要原因之一；青少年比起20歲或年齡更長的人，車禍可能機率為3倍。

此外，老年駕駛人，尤其75歲或更老，身體機能更容易出問題，如視力及認知力退化，比起中年駕駛人，可能開車技巧受影響。

駕駛紀錄對保費也有很大影響。年紀輕，上路沒多少經驗，保險公司無法使用你過往開車多少年來當證據，說你是良好還是易肇事駕駛人。

開了幾年車，有磨練駕駛技巧的機會，而且沒出事、被開罰單、沒要保險公司出險，堪稱安全駕駛人，就有資格要求保費打折。

假如駕駛人過去出車禍，那麼車禍要花好幾年才能由駕駛人紀錄清除影響力。隨著時間過去，就有資格要求降低保險費，這是較年長駕駛人保險費較低的另個因素。