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退休後換小屋？4關鍵說明這未必是好主意

編譯尤寶琪／即時報導
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示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

對於許多美國老人來說，把較大的家庭住宅，換成較小且更好管理的房產，聽起來是個明智的財務決定；但不斷上漲的住房成本、情感依戀和意外開支，可能會使縮小規模變得比預期更加困難和昂貴。

全國知名金融專家、獲獎作家亞當斯(Laura Adams)指出，根據Finder消費者信心指數(Consumer Confidence Index)，有79%的美國成年人，對自己的財務狀況感到壓力。

若出現以下幾種跡象，那意味著縮小房產規模的做法，可能不適合你，建議可改採取以下幾種措施：

縮減不保證是經濟制勝手段

高抵押貸款利率和住房成本，可能會讓「較小」的住房變得比預期的更昂貴。

亞當斯建議，對靠固定收入生活的退休人員來說，住在房貸已經部分或是全部付清的大房子裡，實際上可能會更實惠。

你對自家已有深刻的感情

許多嬰兒潮世代(Baby boomers)在自己的家中養育家庭，度過數十年的光陰；突然選擇放手，很可能會帶來情緒上的痛苦。

Birch Gold Group金融市場策略師雷根(Peter Reagan)建議，先考慮一下退休後的保障，看看他們的資產平衡情況，並建議大家應優先考慮的，是退休後在生活中取得情緒上的安全感。

別忽視你現有的低利率抵押貸款

在利率較低時進行再融資的退休人員可能會發現，再次出售和購買會導致每月還款額增加。

Benchmark Realty沃德團隊隊長沃德(Matt Ward)指出：「房地產市場難以預測，出售房屋不見得會帶來預期中的暴利；而且，許多嬰兒潮世代都已經背負著巨額低息抵押貸款，所以很難負擔起較小且更好管理的住房。」

銷售成本正在侵蝕你的利潤

乍看之下，出售房屋看起來，似乎是釋放資產淨值和簡化生活，簡單且直接的方法，但隱性成本很快就會侵蝕你的利潤。

Thor Metals Group執行長托爾 (Brandon Thor)指出：「交易中涉及包括房地產經紀人佣金、稅費，甚至昂貴的維修等費用，這些都可能削減可能的收益；這也讓事情變得更複雜，讓那些沒有計劃的人在選擇時更加不知所措。」

退休 貸款 利率

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