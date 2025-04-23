多久該換家銀行？專家提供衡量指標

根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。路透

根據「聯邦存款保險 公司」(Federal Deposit. Insurance Corporation，簡稱FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。有些人可能同一家銀行用太久，有一些人則可能太常換銀行了。

那麼，同一家銀行或信用合作社到底該用多久，我們又多久該換一次呢？以下是專家的看法。

當銀行無法滿足你的需求時，就該換銀行

如果你對目前的金融機構感到滿意，那就請繼續使用；但如果感到不滿，那就代表你該換一家機構了。

「金融機構和他們所提供的個人理財選項之間，是確實存在著差異，」Community Financial Credit Union執行長兼Backbone Coalition領導人斯特恩斯(Tansley Stearns)表示，「當你現在使用的銀行無法滿足你的需求或價值時，就該換一家了，而且做起來比你想像得容易。」

花點時間去評估你需要銀行提供什麼服務，並問自己是否有獲得這些服務，如果答案是否定的，那就可以開始考慮其他選項了。

你的銀行不適合你的跡象

若你的金融機構不再是你的最佳選時，會出現許多跡象；根據Skyla Federal Credit Union會員體驗副總裁艾斯皮諾薩(Susan Espinosa)，以下是一些明顯的跡象：

-當你的金融機構或其服務給你帶來困擾或限制

-當你感到得接受不想要或不需要的金融產品

-當你感到有壓力要開辦新的信用卡或增加額外的服務

-當銀行沒有幫助你實現財務目標

-當服務一直很差，或者你感覺自己「只是另一個沒有個人化關注的號碼」

-當其他金融機構針對信用卡和儲蓄帳戶提供更優惠的利率

找新銀行時的應注意事項

如果你準備更換銀行，並希望找到一家能夠滿足需求的銀行，且能給你比現在更好的整體感覺和體驗；請不要選擇你找到的第一家機構，請多做點研究再決定。

艾斯皮諾薩指出：「你應該要找一家真正關心你的財務狀況而不是只關心自己底線的銀行或信用合作社。」

除此之外，請尋找具有以下特徵的銀行或信用合作社：

-透明度

-良好的技術

-低手續費

-存款保險

-能幫助你實現目標的財務解決方案

「在決定你的財務基地時，我鼓勵人們尋找一個不僅僅處理日常交易的合作夥伴，」斯特恩斯補充道，「人們應該在財務方面有個好朋友，無論順境逆境，都能與你並肩同行。為此，我強調以下4大要素：宗旨、價值、服務與便利性。」