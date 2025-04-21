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專家提醒：4個未來假設 牽動退休生活

編譯莊瑞萌／即時報導

樂觀看待股票投資長期可獲利以及預期自己可以工作到65歲以後才退休等4種預設立場，恐怕容易出現事與願違的結果，進而影響到退休生活的規劃。

美聯社(AP)整理指出，4種會打亂退休生活的危險假設。危險假設一：股票與債券報酬將一路強勁。

如果直接套用高成長數字來估算持有投資組合的報酬率，應務必三思。雖然股票長期表現相當亮眼，但歷史上也曾出現回報低迷的時候，例如2000年代史坦普500指數(S&P 500)年化報酬甚至為負，那是因為當時的股價過高，如今股價雖未到「末日等級」，卻也談不上便宜。

該怎麼做： 下修報酬假設並降低提領率。謹慎的投資人應適度調降預期報酬，以確保安全。

危險假設二：通膨將保持溫和。近幾年通膨高漲已經證明，若仍認為物價會長期穩定，將會導致退休計畫出現風險。當通膨抬頭，退休族為維持相同生活水準，往往得動用超出預期的現金。

該怎麼做： 在資產配置納入抗通膨工具，以較長期的通膨平均值約3%作為起點，並依自身消費結構微調，例如提高醫療費用預留費用、降低住房支出預估。

危險假設三：可以工作到65歲之後。延後退休的財務好處不言而喻：持續投入、延遲提領還可延後申領社會安全金(Social Security)給付。因此，越來越多年長工作者把退休年齡往後延。但根據非營利機構「雇員福利研究所」(Employee Benefit Research Institute，EBRI)指出，許多人最終仍比原定計畫更早離開職場，原因可能是健康、失業或工作性質過於吃重。

該怎麼做： 預留其他退路。雖然延後退休就財務上來說可帶來三重利多，但切勿假設自己必定能辦得到。若試算結果顯示缺口仍在，可同步採取其他策略，例如調整生活方式及提高儲蓄率，並預想後期收入可能不如巔峰時期來得高。

危險假設四：一定會收到遺產。子女對於將來繼承的期待，常與實際落差甚大。隨著父母壽命延長及長照支出攀升，即便父母親原本打算留下遺產給後代，也可能因醫療費用而所剩無幾。若成年子女過度倚賴「未來遺產」而在高薪期間揮霍、儲蓄不足，一旦父母親過世後，期望的遺產卻落空，往往已難以彌補缺口。

該怎麼做： 及早就遺產展開對話。若要將「預期遺產」納入退休財務規畫，應越早與父母溝通越好，以免策略建立在不確定的基礎上。

退休 醫療費 債券

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