我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普想用關稅收入換減稅 對中產階級2大衝擊

美中貿易戰場迅速擴大 留學生、觀光客成談判籌碼

川普想用關稅收入換減稅 對中產階級2大衝擊

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Image by Markus Winkler from Pixabay
Image by Markus Winkler from Pixabay

沒有人喜歡繳稅，如果川普總統的計畫得以實現，所得稅將成為過去式，由關稅來彌補這筆收入。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）向福斯新聞表示，川普宣布成立「對外稅務局」（External Revenue Service），目標很簡單，就是廢除國稅局，並徵收來自外國的關稅、稅費及收入。

財經網站Go Banking Rates報導，儘管少繳稅對所有人來說是一大福音，但如果是中產階級，現實可能沒那麼美好。以下是關稅戰對中產階級造成的兩大經濟壓力。

消費品價格上漲

川普開啟的關稅戰會導致許多日常必需品與高價大件物品的上漲。稅務律師及 「Disrupting Taxes」一書作者湯瑪斯·克萊恩（Thomas J. Cryan）表示，川普政府推出對中國、墨西哥與加拿大的關稅將造成經濟效率低下，從而推高商品價格。

他說，25%的進口關稅將增加某些產品的成本，並對消費者物價產生重大影響；雖然出口商與中間商會吸收部分因關稅而增加的成本，但在多數情況下，關稅的成本都會轉嫁給消費者。

克萊恩指出，水果與蔬菜將是最先漲價的類別之一。美國進口的新鮮水果佔總消耗量60%，新鮮蔬菜佔30%；因此對健康至關重要的水果蔬菜價格若上漲 20%-25%，將會造成極大影響。

更多裁員

克萊恩表示，關稅戰還將導致中產階級勞工的工作減少。他說，關稅不會增加工作機會，反而會在經濟體系內製造低效率，破壞工作機會並傷害勞工；保護某些產業與工作的關稅會造成意想不到的後果，即透過提高價格來損害其他產業和消費者，可能導致經濟成長趨緩，並引發更大規模裁員。

克萊恩說，報復性關稅將使問題惡化。其他國家制定的報復性關稅將使經濟停滯、工作流失進一步惡化。關稅導致的貿易萎縮與經濟衰退，讓工作機會也隨之減少；保護某些產業的利益，如鋼鐵工人，不該凌駕於所有消費者利益之上。

關稅為何對中產階級打擊最大？

克萊恩認為，相較於較高的社經階層，中產階級會更加感受到關稅的影響。

日常必需品成本的增加對中產階級與勞動階級的影響最大，因為可支配收入較少。關稅成本對富人和窮人的影響並不相同，1000元對為支付所有帳單而努力工作的貧窮家庭來說，要比對擁有較多可支配收入的富裕家庭來說意義更大。

克萊恩說，經濟研究顯示，收入越低，關稅導致的價格上漲所造成的影響就越大；關稅與貿易戰終歸對任何人都沒好處，這種行動會導致國內生產毛額（GDP）萎縮，進而引發經濟困境與勞動市場緊縮。

關稅 川普 墨西哥

上一則

指甲變脆或易斷裂？醫生：可能這裡健康出問題

下一則

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

延伸閱讀

習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國
川普特使：普亭有意願與烏克蘭達成永久和平協議

川普特使：普亭有意願與烏克蘭達成永久和平協議
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
川普關稅害全球股市大跌 中國富豪反而更有錢了？

川普關稅害全球股市大跌 中國富豪反而更有錢了？

熱門新聞

美國每年進口加拿大的小麥、大麥與燕麥(即生產穀物所需的所有原料)，高達價值13億1000萬元，因此建議消費者開始儲存穀類食物，以免高關稅導致早餐價格變得更貴。路透

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

2025-04-08 11:28
Kuailu恢復涼鞋。圖取自Amazon.com

亞馬遜這款涼鞋 購物者讚：舒適勝過名牌跑鞋

2025-04-09 12:28
義大利麵食老字號連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)。美聯社

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

2025-04-10 09:45
示意圖。Image by นิธิ วีระสันติ from Pixabay

這10個美國城市 旅客：永遠不想再去

2025-04-14 11:27
假如已有傳統個人退休帳戶(IRA)，可在報稅截止日期之前，把錢存入上一年度額度內。(圖／123RF)

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

2025-04-11 09:12
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's春季限定法式甜點 粉絲給10分好評

2025-04-09 10:27

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種
中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭