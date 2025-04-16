川普想用關稅收入換減稅 對中產階級2大衝擊

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沒有人喜歡繳稅，如果川普 總統的計畫得以實現，所得稅將成為過去式，由關稅 來彌補這筆收入。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）向福斯新聞表示，川普宣布成立「對外稅務局」（External Revenue Service），目標很簡單，就是廢除國稅局，並徵收來自外國的關稅、稅費及收入。

財經網站Go Banking Rates報導，儘管少繳稅對所有人來說是一大福音，但如果是中產階級，現實可能沒那麼美好。以下是關稅戰對中產階級造成的兩大經濟壓力。

消費品價格上漲

川普開啟的關稅戰會導致許多日常必需品與高價大件物品的上漲。稅務律師及 「Disrupting Taxes」一書作者湯瑪斯·克萊恩（Thomas J. Cryan）表示，川普政府推出對中國、墨西哥 與加拿大的關稅將造成經濟效率低下，從而推高商品價格。

他說，25%的進口關稅將增加某些產品的成本，並對消費者物價產生重大影響；雖然出口商與中間商會吸收部分因關稅而增加的成本，但在多數情況下，關稅的成本都會轉嫁給消費者。

克萊恩指出，水果與蔬菜將是最先漲價的類別之一。美國進口的新鮮水果佔總消耗量60%，新鮮蔬菜佔30%；因此對健康至關重要的水果蔬菜價格若上漲 20%-25%，將會造成極大影響。

更多裁員

克萊恩表示，關稅戰還將導致中產階級勞工的工作減少。他說，關稅不會增加工作機會，反而會在經濟體系內製造低效率，破壞工作機會並傷害勞工；保護某些產業與工作的關稅會造成意想不到的後果，即透過提高價格來損害其他產業和消費者，可能導致經濟成長趨緩，並引發更大規模裁員。

克萊恩說，報復性關稅將使問題惡化。其他國家制定的報復性關稅將使經濟停滯、工作流失進一步惡化。關稅導致的貿易萎縮與經濟衰退，讓工作機會也隨之減少；保護某些產業的利益，如鋼鐵工人，不該凌駕於所有消費者利益之上。

關稅為何對中產階級打擊最大？

克萊恩認為，相較於較高的社經階層，中產階級會更加感受到關稅的影響。

日常必需品成本的增加對中產階級與勞動階級的影響最大，因為可支配收入較少。關稅成本對富人和窮人的影響並不相同，1000元對為支付所有帳單而努力工作的貧窮家庭來說，要比對擁有較多可支配收入的富裕家庭來說意義更大。

克萊恩說，經濟研究顯示，收入越低，關稅導致的價格上漲所造成的影響就越大；關稅與貿易戰終歸對任何人都沒好處，這種行動會導致國內生產毛額（GDP）萎縮，進而引發經濟困境與勞動市場緊縮。