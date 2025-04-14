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110萬人未申領近10億2021年退稅款 國稅局：時間不多了

編譯周靜芝/即時報導
國稅局（IRS）向逾百萬納稅人發出最後提醒：近10億元的2021年退稅款仍無人申領，但截止時間已迫在眉睫。路透
國稅局（IRS）向逾百萬納稅人發出最後提醒：近10億元的2021年退稅款仍無人申領，但截止時間已迫在眉睫。路透

國稅局（IRS）向逾百萬納稅人發出最後提醒：近10億元的2021年退稅款仍無人申領，但截止時間已迫在眉睫。

每日郵報報導，約有110萬名美國人尚未填寫2021年的1040表格聯邦所得稅申報表，導致大筆退稅款被擱置。

雖然多數納稅人都在2022年提交了報稅表，但沒有提交的可能會錯過中位數為781元的退稅，而截止日期是4月15日。

有些人可能有資格獲得更多，例如中低收入勞工如有資格獲得所得稅抵免 (EITC)，可能使退稅金額增至6728元。

國稅局在一份新聞稿中表示，納稅人依法有三年的時間來申報並要求退稅；如果在三年內沒有提出申請，這筆錢就會歸財政部所有。

現在只剩下兩天時間，如果不盡快採取行動，超過一百萬的美國人可能永遠喪失領取退稅款的機會。

根據國稅局的資料，加州、佛州和伊利諾州的居民都有超過4200萬元的退稅款無人申領；即使在較小的州，如北達科塔州也有超過200萬元，而蒙大拿州則有超過300萬元尚等著被領。

聯邦政府估計，尚未申報的紐約納稅人的退稅款最多，平均每位有995元；加州納稅人的平均申領金額最低，只有600元。欲知詳情的納稅人可瀏覽irs.gov網站。

國稅局表示，2021年沒有申報的納稅人比2020年要高出許多。去年，約有90萬美國人在截止日期前錯過了報稅。

今年稍早，國稅局曾警告納稅人，有些退稅可能需比以往稅季更多的時間來處理。今年稅季從1月27日開始至4月15日結束。

通常情況下，納稅人在報稅後21天內就能拿到錢。不過，在假日前寄出 1040表格的人，要等到銀行營業後，才能收到2024年的退稅款。

國稅局預計在聯邦截止日期前將收到超過1.4億份個人報稅表。根據資料，去年的平均退稅額為3138元。

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