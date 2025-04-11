報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

假如已有傳統個人退休帳戶(IRA)，可在報稅截止日期之前，把錢存入上一年度額度內。(圖／123RF)

2024年度的報稅 截止日期4月15日就快到了，倒數計時之計，還是可以藉由把錢存入個人退休帳戶(IRA)等節稅退休金 帳戶的方式，省下上千元稅款。

專家說，假如已有傳統個人退休帳戶(IRA)，可在報稅截止日期之前，把錢存入上一年度額度內。

傳統退休帳戶具有「延稅」(tax-deferred)優惠，帳戶裡的資金可在整個工作生涯中免稅增長，直到退休時提取才需要納稅。相對的，如果帳戶屬於羅斯IRA(Roth IRA) ，存入款項都已經納稅，退休時則可免稅提領。

因此，如今把錢存入傳統IRA帳戶可降低應稅收入，假如存入款項金額夠多，甚至有可能讓申報的應稅收入低到某個程度、進入較低的稅率等級，推估而得的納稅額隨之降低。

以本納稅年度來看，傳統IRA帳戶可存入金額上限是7000元，50歲以上的人上調至8000元。

Money.com舉例，假如2024年適用稅率為22%、IRA帳戶可存款上限為7000元，一旦全額存款，約可少繳納1540 元聯邦所得稅。其計算公式是，入帳存款額乘以稅率等於省稅金額。

不過，納稅人必須注意，有一些例外情況可能會限制可扣除的應稅收入金額。好比說，您的收入超過一定額度、而且您和您配偶在公司都有401(k)退休計劃，將無法獲全額扣除。

此外，已婚夫婦如果聯合報稅，可將收入存入收入較低、或者無工作收入那一方的IRA帳戶。畢竟無工作者不會有工作場所的401(k)計劃。

註冊會計師惠勒賴特(Tom Wheelwright) 表示，這與藉由減少稅前收入將錢存入自己的傳統IRA帳戶是一樣的。不僅如此，還可讓存入款加倍，未滿50歲時，一人存款上限是7000元，連同另一半的額度一起存，可存入1萬4000 元，如果超過50歲，一人存款額上限8000元，兩人額度都使用就可存入1萬6000元。

美國國稅局對於哪些人可享這項福利有具體規定，其中之一是，夫婦兩人中，有工作一方收入必須至少與夫妻雙方對兩人IRA帳戶的存入金額一樣多。