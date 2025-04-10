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關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道指下殺千點

股市隨關稅戰震盪 專家：想「抄底」前應了解的事

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by TheInvestorPost from Pixabay
示意圖。Image by TheInvestorPost from Pixabay

隨著股市持續下跌，一些投資者急於「逢低買進」抄底，或以相對較低的價格購入資產；然而，財務顧問奉勸客戶在最近的市場波動中堅持長期投資計畫。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，隨著川普總統對180多個國家和地區全面徵收關稅後，美股近日大幅下挫。在中國揚言對抗到底，公布對所有從美國進口的商品徵收報復性關稅後，讓美股跌勢未止。

上周，道瓊指數連兩天跌逾1500點，史坦普500指數連日跌幅亦接近5%，科技股重鎮那史達克指數更是哀鴻遍野。但金融顧問表示，如果想在資產市場下跌時尋找買入機會，以下是一些需要考慮的事。

把握市場時機是不可能的

當資產價值下跌時，Reddit等社群網路經常會有人討論是否要「逢低買進」；投資者目標是以較低價格買入，並期待最終市場復甦，日後賺得利潤。

專家表示，雖然買入較便宜的投資標的並非壞主意，但這項策略執行起來可能很困難，因為沒有人能預測股市走勢。

波士頓理財規畫公司Beyond Your Hammock執行長埃里克·羅伯吉（Eric Roberge）表示，他們從不建議把握市場時機，主要是若非走運是不可能做到的。

他說，相反的，投資人應堅持一個深思熟慮、有規則的投資策略，目的是能達成長期目標。

保持「有紀律的策略」

亞利桑納州斯科茲代爾（Scottsdale）財務顧問公司EverVest Financial執行長傑·史派克特（Jay Spector）表示，在市場低迷時購入資產時，需要採取一套「有紀律的策略」。例如有些投資者會持有現金，等待價格跌至谷底；但專家表示，沒有人能預測市場底部。

美國銀行（BOA）的研究顯示，旁觀等待的代價可能很高，因為最佳報酬可能來自跌幅最深時。

史派克特說，與其試圖把握股市抄底時機，應考慮「平均成本法」（dollar-cost averaging），即在設定的時段內有系統地投入資金。他說，這種策略可以把握到較低的價格，同時降低風險。

關稅 美股 亞利桑納州

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