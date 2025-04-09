來不及在4/15前報稅？3簡單方法免費申請延期

民眾若無法在4月15日截止日前完成報稅，財務規劃專家提醒有3種免費又簡單的方法，可在網上申請報稅延期，但不適用延後繳納稅金。路透

民眾若無法在4月15日截止日前完成報稅 ，財務規劃專家提醒有3種免費又簡單的方法，可在網上申請報稅延期，但不適用延後繳納稅金。

據CNBC報導，投資財產交換服務公司IPX1031在今年1月針對超過1000名美國納稅人調查發現，近3分之1的民眾承認自己會拖延報稅，約有25%的受訪者表示自己尚未做好報稅準備。截至3月2日止，國稅局(IRS )已收到約8000萬份個人報稅單，預估今年報稅季可收到約1.4億份報稅單。

許多遭遇天然災害的受災戶已自動取得報稅延期資格，至於延期範圍則依地區有所不同，在戰區服役的軍人同樣享有較長的報稅期限。至於對多數納稅人來說，則可透過申請延期，將期限延至10月15日。

金融服務公司CBIZ董事費農(Jo Anna Fellon)說，「這只是延長申報期限，不是延長繳稅期限。」一旦過了報稅截止日後，未繳稅金將開始產生未繳罰金，每個月或不足一個月的部分將以所欠稅款0.5%加計，上限為25%。未申報罰金加計的稅率更高，未申報罰金每個月按未繳稅金5%計算，上限同樣為25%。逾期未繳稅款還會產生利息，目前利率則是7%並從4月15日後每天累積計算。

費農建議盡可能利用更多稅務表單製作一份「預估報稅表」(pro forma return)來估算應繳稅款，而且目前有幾種免費方式可申請報稅延期。首先申報聯邦稅務的部分，民眾可先填寫4868號表格(Form 4868)並郵寄至IRS，但專家建議最好是透過數位方式提交，以便避免IRS因為人力不足而導致報稅延誤，而且紙本申報還會增加被詐欺風險。

佛州 奧蘭多財務顧問公司Moisand Fitzgerald Tamayo財務規劃師盧卡斯(Tommy Lucas)表示，最簡單的方法是在繳交2024年稅款時選擇「延期」選項，就會自動提交4868號表格。他說，「整個過程只需5分鐘，民眾還可透過IRS線上帳戶再次確認交易。」

另一種方式則是透過IRS Free File免費線上申請延期，這是由IRS與多家稅務軟體公司合作開發提供的服務。盧卡斯並提醒，2025年報稅季，如果民眾的2024年調整後總收入(adjusted gross income，AGI)低於8萬4000元以下，即可免費使用IRS Free File提交報稅單，但申請延期則無收入限制。