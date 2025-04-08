新車價恐漲3千至1.2萬 想買這些車動作要快

在次緊湊型（subcompact）車款中居領先的日產Versa SV，是美國市場上最便宜的車款。美聯社

川普總統祭出對進口汽車加徵25%的關稅 ，購物專家建議，想買車的人應快點出手快買下這九款車。

他們表示，新增的關稅將立即對消費者口袋造成壓力，使新車價格提高3000至1.2萬元不等。分析師也預測，由於消費者轉而購買二手車 ，將推升二手車市場價格。

二手車交易商Cox Automotive分析師艾倫·基廷（Erin Keating）表示，關稅對已面臨消費者負擔問題的汽車業來說是個噩耗。平價新車已少之又少，目前只有27種車起價低於3萬元；但他也相信，正考慮換車者，若動作迅速，可以省下數千元。

目前已停在經銷商的汽車和卡車仍未受到關稅影響，因此未來幾個月對想要在漲價前購車的消費者而言，是個關鍵的空窗期。

一些汽車製造商表示，消費者正趕在漲價前搶購目前所能選的車款。福特表示，在加徵關稅前，車輛銷售數量創下新高；現代和起亞也稱，2月銷售量較2024年大幅增加。

Cars.com汽車專家考量價格、安全與科技功能、油耗以及預測汽油成本，編製了2025年各大車廠的最佳車款清單。專家指出，反應快的買家或許還可以搶到以下這些相對超值的汽車：

在次緊湊型（subcompact）車款中居領先的日產Versa SV，是美國市場上最便宜的車款；而其稍大的同級轎車日產Sentra S則在緊湊型車款中佔有一席之地。Versa的價格為17120元起，而Sentra的基本價為21590元。

現代的Ioniq 6 SE，是廣受歡迎的插電式轎車，在電動車中頗受推薦，其價格為37850元起。

在SUV 車型中，雪佛蘭Trax LS具「駕駛者信心套裝」（Driver Confidence Package）選配，是最出色的次緊湊型車款，而福特Escape Active則是緊湊型車款中佼佼者。

Trax是美國最便宜的SUV，基本車價為20500元，而Escape的起價則為29150元。起亞Sorento LX傲視中型SUV，價格為31990元。

在SUV車型中，雪佛蘭Trax LS具「駕駛者信心套裝」（Driver Confidence Package）選配，是最出色的次緊湊型車款。路透

在卡車領域，搭載2.5升混合動力引擎與搭配Co-Pilot 360的福特Maverick XL 是最頂尖的小型皮卡，而搭載6呎車箱的日產Frontier S 4x2 King Cab則在中型皮卡中領先。Maverick的價格為26995元，而Frontier則為32050元。

大型皮卡中以福特F-150 XL 4x2 SuperCab表現出色，配備基本的2.7升V6引擎；最暢銷款起價為37450元。