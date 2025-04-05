在美賣二手衣月入上萬？他親測賣3箱僅賺65元 曝3類最熱銷

網友實測販售二手衣的收入卻很低。（取材自pexels.com@Kai Pilger）

在美國賣二手衣真的能養活自己嗎？一名哥倫比亞大學的中國畢業生近日在小紅書 分享自己的親身經驗，試圖靠清理留學8年來囤積的舊衣「變現補貼生活費」，他帶了三大箱二手衣到連鎖店出售，最後卻只賣出6件衣服，其中3件還是全新未拆吊牌的衣服，最後僅賺65美元，讓他大喊無奈。

一名華人 網友「嗒咪醬」在小紅書發文表示，自己畢業幾個月仍未找到正職工作，看到有人靠販售二手衣月入上萬美元，便決定嘗試將自己累積多年的三大箱衣物變現。他前往美東知名連鎖二手店「Buffalo Exchange」出售衣服，過程中甚至需要掃碼取號排隊，可見生意興隆。

他在店內觀察發現，美國二手店偏好三種類型的服飾，一是簡約不過時的基本款，如帶有小Logo的白T恤；二是設計感十足、風格可愛的小眾服飾，尤其是淘寶風格的小裙子；三則是知名品牌商品，特別是Uniqlo這類價格親民卻質感不俗的單品。他所帶去的Uniqlo衣物幾乎全數被收走，還有一件棉襖獲得不錯報價。

不過結算後，網友表示實際售出僅六件衣服，共賺得65美元，距離「月入上萬」的說法相去甚遠。他無奈表示：「又是被騙的一天」，但仍樂觀看待，笑稱「賺一頓飯錢也是不錯啦」，而未賣出的衣物將被捐贈至當地非營利機構。

該篇貼文引發不少留學生與海外華人共鳴，有人認為賣二手衣更多是「斷捨離」與環保心態，也有人直言「真要靠這個養活自己太難了」、「出過一次，心好累」，但也有資深賣家指出，「關鍵還是挑選與銷售技巧，懂得運營還是能賺錢的。」

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