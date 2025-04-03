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通膨居高不下 專家推薦5穩健投資工具

編譯徐薏茹／即時報導
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示意圖。Image by SHVETS production from Pexels
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

根據勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的最新報告，截至上個月，通貨膨脹率為2.8%，仍高於聯邦準備理事會(Federal Reserve)的2%目標。

通膨像是偷偷摸摸的竊賊，悄悄削弱金錢的價值，前一天你的帳單看起來還算正常，隔天卻變成第二份租金，不只如此，你那「穩固」的5%投資回報在通膨影響下只剩2%。

不過，並非所有投資都會在通膨的影響下瓦解，部分投資在物價上漲的同時仍保持穩固，以下是能維持穩定甚至能在市場掙扎時仍幫你賺錢的五項投資。

抗通膨債券(TIPS)

TIPS是政府發行的債券，用於通膨對沖，不像一般的債券，TIPS的本金會根據消費物價指數(CPI)調整，以幫助保持購買力，且每年分發兩次利息，提供穩定的收入。

由於TIPS與官方消費物價指數相關，能保護對抗一般的通膨，但如果租金、健保、學費等重要個人花費上漲的速度比CPI快，TIPS可能無法完全抵禦更高的花費。

不動產投資信託(REITs)

房地產是典型的通膨對沖工具，因為房地產價值及租金往往會隨著通膨上漲，REITs無須擁有實際上的房產即可投資房地產，包括商業大樓、公寓、購物中心等。

由於房東可以因應通膨提高租金，許多REITs保有高回報，根據Zillow的出租市場報告(Rental Market Report)，從2021年至2024年，全國租金平均增加7%，超過核心通膨(Core Inflation)。

股票股利

發放股利的公司可以提供穩定性，尤其是必需消費品、公用事業和醫療保健公司。

雖然股票可以產生穩定的收入，但不應該做為唯一的通膨對沖工具，反而與其他抗通膨資產一起做為多元化投資組合能發揮最好的效果。

大宗商品(黃金、石油、原物料)

隨著通膨上漲，大宗商品的價格通常也會隨之上漲，黃金、石油、小麥和工業金屬等硬資產往往能保值，因為這些硬資產的生產成本和需求會隨著通膨增加。

尤其黃金更被視為抗通膨資產，因為紙鈔貨幣貶值時黃金仍保有購買力，此外，能源和大宗商品股票往往在原物料漲價時表現良好，然而，大宗商品容易波動，價格會隨著供應及需求變化而擺盪，因此更適合作為多元化組合投資的一小部分，而不是主要投資。

出租房產

擁有出租房產是對抗通膨的有效方式，不像股票或債券，房地產往往會隨著時間增值，房東可以提高租金以跟上上漲的成本。

此外，固定利率抵押貸款(Fixed-rate mortgage)鎖定借款成本，因此通膨提升租金的同時抵押貸款仍保持不變，不過房地產並非被動投資，還需要付出維護成本，空屋期、房產管理等也會影響利潤。

租金 房地產 債券

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