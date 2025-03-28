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馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

編譯尤寶琪／即時報導
馬斯克(Elon Musk)在總統川普手下擔任非官方的聯邦政府監督者，引爆民眾擔憂，他所擔任的角色可能對社會安全局產生影響。(美聯社)
馬斯克(Elon Musk)在總統川普手下擔任非官方的聯邦政府監督者，引爆民眾擔憂，他所擔任的角色可能對社會安全局產生影響。(美聯社)

馬斯克(Elon Musk)在總統川普手下擔任非官方的聯邦政府監督者，引爆民眾擔憂，他所擔任的角色可能對社會安全局(Social Security Administration，SSA)產生影響。儘管川普本人曾多次承諾「不會動社會安全局」，但最近發生的事件卻讓人覺得實際情況並非如此。

SSA在2月28日宣布，作為川普消減聯邦預算和勞動力之行政命令的一部分，將計劃裁員約7000人；根據ProPublica報導，在此之前，SSA已經宣布將裁掉41份工作，並關閉至少10間SSA辦公室。

目前尚不清楚馬斯克的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)對SSA的縮水有多大的影響。但毫無疑問，當這位特斯拉執行長兼世界首富，在把目標瞄準美國政府的各個角落時，就已經敲響了警鐘。

前社會安全局局長歐麥利(Martin O'Malley)告訴「巴爾的摩太陽報」(Baltimore Sun)，社安局保障「大概會是第一個身受美國人喜愛，但遭DOGE破壞的項目；他們靠著把人逼離這些機構來達成目的」。以下是4件需要注意的事情：

資料外洩

馬斯克涉足政府計畫和福利最令人擔憂的一點，就是他和他的DOGE團隊被賦予，存取包括了高度敏感個資的數千萬份社安局資料之權限；外界擔憂這些資訊會落入壞人手中，導致針對社會安全受益人的詐騙案件激增。

辦公室關閉

馬斯克把關閉政府辦公室和清空建築物等列為優先任務；且這情況已經發生在社安局身上。根據社安局2月28日新聞稿，其10間地區結構辦公室「無法繼續營運下去」，並將專注於「將機構旗下所有區域結構縮減為四個區域」。

裁員

同樣，社安局也已經開始裁員；根據美國政府雇員聯合會(American Federation of Government Employees)社安委員會發言人庫圖爾(Rich Couture)，這情況可以說是來得非常不是時候；該工會代表了約4萬2000名社會保障工作者。

更長的等待時間

等待領取福利和問題得到解答得等上很長一段時間，本就已是社安局面臨的一個主要問題；專家表示，如果該機構大幅裁員和關閉辦公室，只可能會讓情況進一步惡化。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)執行長瑞契曼(Max Richtman)告訴NPR，這情況對殘疾人士尤其如此，且對他們來說更加「繁瑣且難以處理」；他說：「大約有一萬名申請福利的申請人，在等待福利的過程中死亡。」

SSA 馬斯克 川普

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