退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

網約車司機。Image by Brian Penny from Pixabay

多項研究顯示，保持活躍老化可延長壽命並提高生活品質。事實上，許多65歲以上的人即便是退休 後持續工作或開啟新職涯，都較可能保持良好身體狀況，並較少有慢性病的問題。

理財網站Go Banking Rates指出，在金色年代找到一份副業並不一定需接受全新的訓練，沒有經驗不表示不能為工作帶來貢獻，雖然可能不熟悉某個領域，但仍可以擁有所需的「軟技能」並願意學習。

擁有數十年管理、溝通與領導技能工作經驗的年長者，就是最適合的人選。無論是為了賺錢增加退休收入，或是僅為了保持忙碌與健康，如今就業市場都為年長者提供了許多機會。以下這7種工作便是好的兼職選擇，幾乎不需要經驗，甚至有機會在家工作。

1. 行政或虛擬助理：時薪中位數約$22

如果組織能力是個人強項，可考慮擔任行政或虛擬助理。 行政助理在辦公室中處理的任務通常包括安排會議、打電話、紀錄、預定旅行等。若希望遠距工作，可考慮擔任虛擬助理，執行類似的任務，但可在家工作。

2. 客服代表：時薪中位數約$19

若具備良好的人際關係技巧以及一點耐心，擔任客戶服務代表可能是個不錯的選項。可以在辦公室或家中工作，處理客戶對訂單狀態的查詢和投訴，或需處理些難題或回答一般問題。

3. 資料輸入人員：時薪中位數約$18

如果想尋找一份在家就能做的工作，且與其他人極少接觸，那麼資料輸入工作正符合需求。除了輸入資料外，還需比對、驗證資料或準備列印的材料。

4. 銷售代表：時薪中位數約$31

若要找份具無限獲利潛力的工作，可考慮銷售相關的職位；但不同行業與佣金結構，報酬會有極大差異。如果對這些領域未立刻感興趣，可想想喜歡的公司和產品，看他們是否需要銷售代表。

5. 網約車司機：時薪中位數約$17

離開職場後若仍喜愛與人互動，且希望走出家門，那麼為Uber或Lyft等叫車平台擔任司機，每周上幾天班或許是不錯的選擇。薪資會因居住地點或駕駛時間等因素而有顯著差異，車輛的油耗等因素也會影響淨收入。

熱愛動物的活躍長者可在主人度假或上班時遛狗或照顧寵物，賺取外快；也可以將這個獲利途徑與房屋看管結合起來，住在別人家中，照顧他們的寵物，並在他們外出旅行時看管物品與資產，但薪資會因地點和情況而有很大差異。

退休後的第二職業，若希望最終變得「錢景」可期，可通過當地的執照考試，成為一名房地產經紀人。這份工作可全職或兼職，收入來自銷售所得的佣金；亦即工作越多、銷售成績越佳，就能賺得越多，收入基本上沒有上限。