她靠轉售舊衣 3年付清8萬學貸

一名27歲的女孩在短短三年內，靠著轉售二手物品，還清了約8萬元的學生貸款債務，如今更是進一步將她的轉售二手物品副業變成全職工作。（路透）

一名27歲的女孩在短短三年內，靠著轉售二手物品，還清了約8萬元的學生貸款 債務，如今更是進一步將她的轉售二手物品副業變成全職工作。

凱爾西．米庫拉(Kelsey Mikula)說，她從小時候就和祖母一起開始用優惠券，然後轉售這些物品。

多年來，她將這份兼職工作變成了一項利潤豐厚的事業，如今，她在Tiktok上，向廣大的網友們分享她的轉售心路歷程。

米庫拉在接受「早安美國」（Good Morning America）採訪時表示：「我透過轉售二手商品並在網路上販售它們所賺的錢，比在醫院做行政工作賺的錢還多。」

米庫拉現在會策略性的花費約1800元來購買衣物，然後以更高的價格在網路上販售，每個月透過轉售衣物可獲得約1萬2000元的淨利潤。

「我會去逛當地的二手商店，找尋能夠賺錢的物品，」米庫拉在談到整個收購轉賣過程時解釋，「這涉及了大量的尋找時間和逐項檢查；然後我會上eBay看看該物品的售價，然後再決定這物品是否值得購買，值得我花時間。一但我找到值得轉售的東西，我就會將它買回家。我會把它掛起來，拍張照片，然後放到Poshmark、eBay等各個平台上。一但售出，我就會將它寄給消費者。」

米庫拉將她的成功，部分歸功於她對永續發展和二手購物日益增長的興趣，以及網路買賣物品的便利與輕鬆。

米庫拉表示：「我收到很多人留言表態支持二手商：說『我不想去二手商店找這個商品，所以我很樂意付錢讓別人幫我找到這東西。』」

對於那些有興趣想要加入網路轉售市場的人，米庫拉則是鼓勵他們先看看自己家裡已經有的東西。

「我知道你衣櫃裡躺了不少你可以挖出來的東西。保健和美容相關的東西也一樣。檢視一下你自己的個人物品，然後開始行動吧，」米庫拉說。