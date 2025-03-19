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Z世代護理專科女畢業生就業前已負債11萬元 人生規劃全落空

編譯俞仲慈／即時報導
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Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

佛羅里達州一位Z世代年輕女子剛自護理專科畢業，卻發現包括學貸、車貸與卡債等負債金額超過11萬元，原本期盼的人生規劃幾乎落空。

根據新聞周刊(Newsweek)，來自佛州坦帕市(Tampa)26歲的艾瑪雅·卡米洛(Amaiya Camillo)在取得三個學位後，又進入護理專業學校就讀，多年求學過程，累積豐富知識，卻也讓尚未踏入職場的她負債累累。

卡米洛除了背負私人與聯邦學貸共9萬元，還有車貸以及兩張信用卡卡債，超過11萬元的金額遠超出卡米洛的想像，讓她幾乎崩潰：「當我看到總金額，感覺自己快喘不過氣來。」並補充道：「覺得周遭的牆壁似乎倒下來，我才26歲而已，怎麼會欠下相當於一個人年薪金額的債務？」

卡米洛申請的聯邦學貸利率在4%至6%之間，另外五筆私人貸款Sallie Mae，其中一筆利率高達16.28%，不禁質疑私人貸款公司「吃定年輕學生」。

不過卡米洛還是決定和從事金融工作的男友共同制訂償清計畫，不過即便每個月固定償還，也要等到2032年才能還清所有債務，讓她非常沮喪：「每月還款至少得超過900元，如果想加速還款、減少利息金額，每月就得償還1500元。」

這位Z世代護理師原本打算踏入職場賺錢後開始規劃購屋、結婚、生子，如今債務負擔過重，讓卡米洛人生規劃化為烏有：「每個月光是付學貸就要900元，我怎麼能夠存到房屋頭期款的錢，更甭提生兒育女了。」

卡米洛難過之餘，將個人慘痛經驗上傳社交平台抖音(TikTok)與網友們分享，意外獲得220萬次點閱、逾24萬個點讚以及6600多則留言，包括：「金融知識應該成為學校必修課」、「我不再為負債6000元感到難過」、「很不幸的是學費很貴」等等。

卡米洛也藉此呼籲大家，不要因為負債而感到羞愧：「要博學多識、要計劃周全、要量入為出，但不要因為負債或求學代價，任由別人來羞辱你。」

學貸 貸款 利率

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