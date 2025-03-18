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大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

記者張聲肇／即時報導
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3月23日起，大通銀行將自行延遲、攔阻或拒絕某些Zelle付款，因為網路詐騙案太多了。美聯社
3月23日起，大通銀行將自行延遲、攔阻或拒絕某些Zelle付款，因為網路詐騙案太多了。美聯社

3月23日起，大通（Chase）銀行將自行延遲、攔阻或拒絕某些Zelle付款，因為網路詐騙案太多了。

Zelle網路付款應用軟體因為方便，越來越多人使用，在社媒上被惡意運用的案例也日漸增多。大通說，去年6-12月收到的詐騙申訴案，將近一半源自社交媒體。

大通基於保護客戶的考量，發函通知：「您從大通帳戶支付Zelle應用軟體處理的帳，如果這筆帳是透過您社媒友人連接過來的，出於審慎，我們可能會予延遲、拒絕或阻擋」這筆交易從大通帳戶結算。

大通會簡訊、電郵或電話通知銀行帳戶的客戶，某筆Zelle付款是否有詐騙或欺詐之虞，或是「非法、不清楚、不正當」的支付。

大通說，接到上述通知的客戶，如果不如實回答大通銀行的問題，它就會自動採取行動。

大通銀行和Zelle的用戶，若申訴對方沒收到款、收到的東西有破損、或「不是交易網頁所描述」，這兩家企業都不負責賠償。

大通說，「為了保護您不受騙徒之害，Zelle的服務只應用於付錢給您的朋友、家人和您信得過的人，向您不熟悉的受款人買東西時，不該用Zelle付款。」

大通強調，從零售店、商家等人購物，包括從社媒市場或透過社媒市場和即時通訊應用程式買東西，更「絕對不要用Zelle付款。」

騙徒會在網路上賣虛假不實的東西，要買家透過Zelle付款，歹徒收到錢之後就消失了。

網路騙徒的招式還有「徵才」騙錢--刊登就業廣告，說職前訓練教材請先購買，求職心切的人上當後，乖乖依吩咐從Zelle付錢買教材。

大通指出，歹徒也可能假扮銀行人員，說服客戶從Zelle付款。它再強調一次，大通和Zelle對沒收到、損壞或「不如實」的貨品、服務交易，都不提供客戶保護。

Zelle說，用戶知情下完成並授權付款的交易，包括事實上被詐騙或被說服後願意付款的交易，付出去的錢，可能要不回來。Zelle說，歹徒如果駭進你的銀行帳戶，從帳戶付Zelle款，因為未經你授權，你也不知情，銀行應該會把錢退還給你。

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