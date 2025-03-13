房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

一項新的分析發現，紐約市、費城與芝加哥等大都會區的天價房地產 稅，正驅使退休 人士離開現居地，遷移至擁有房屋但不致陷入財務困境的地方。

房地產顧問公司John Burns執行長伯恩斯（John Burns）表示，房地產稅是項龐大的開支，尤其是對退休族而言；這也是一些州與地區有很多退休人口外流的原因。

房產稅是依據房屋及其所在土地的價值計算；稅率金額因鎮、市、學區、縣及州而異。

紐約郵報報導，根據John Burns的資料，紐約州大部分地區以及鄰近的新澤西州與費城等地區的房產稅率中位數介於1.75%至2%，甚至更高。東北部州情況稍好，麻州、康乃狄克州、新罕布夏州和佛蒙特州的房地產稅大多在1.25%至1.5%。

在中西部，伊利諾州是該地區房產稅率最高的州，大部分地區的稅率在1.75% 至2%，部分地區甚至超過2%。鄰近的威斯康辛州、愛阿華州、堪薩斯州與內布拉斯加州的房產稅也較高，多在1.25%至1.5%，少數地區超過此標準。

在南部，則以德州房產稅最高，休士頓與聖安東尼奧部分地區稅率從1%至2%。另一方面，許多西部和南部州的房產稅是全美最低，多在0.5%以下；這些州包括內華達、亞利桑納、猶他、科羅拉多、路易斯安納、阿拉巴馬、南卡羅來納、田納西以及西維吉尼亞的大部分地區。

是什麼驅使退休人士遷移？

John Burns副總裁波特（Chris Porter）指出，他們談論的是真正遷移、而且是跨州遷移的一小部分人口；仔細想想，現在的退休群體是美國有史以來最龐大的。他也提到嬰兒潮世代和早期X世代，以及他們的成年子女與孫輩間的密切關係，暗示在某些情況下，是年輕一代推動了退休人士的遷移。

換句話說，如果住在伊利諾州或紐約州的年輕上班族無法負擔超過2%的房產稅，可能被迫搬到更能負擔的州，而他們的父母也會願意跟進。

至於退休人口的流出與流入區域，波特表示，預計65歲以上的人口將持續遷離寒冷且價格昂貴的東北部與中西部，前往南部與西部尋找溫暖的天氣與更經濟實惠的住宅。

全美最熱門退休地點

John Burns數據科學家甘迺迪（Ian Kennedy）指出，儘管佛羅里達州的房產稅率並非美國最低，但仍持續蟬聯最熱門退休地點。

波特表示，純就人數來看，德州排名第2，其次是亞利桑納州；北卡羅來納州、賓州和加州也居前10名行列。

展望未來，波特說，長久以來吸引退休人士的州會繼續吸引銀髮族；但他預測，北卡羅來納與南卡羅來納州將更具吸引力。他特別提到南卡的默特爾灘(Myrtle Beach)是退休人士的「熱門」地點之一，周邊地區稅率是東海岸地區最低的。

此外，甘迺迪預測，西維吉尼亞州 會繼續受到年長者青睞，因為該州擁有高負擔能力和低房產稅的優點。