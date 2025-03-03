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投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

54歲的美樂迪·霍布森(Mellody Hobson)在單親、低收入家庭長大，母親花錢的習慣讓她在年輕時就對財務感到焦慮。

霍布森在她的播客節目「The Oprah Podcast」中提到，家裡總是處於缺錢狀態，擔心會被房東趕走、電話線會被剪斷，有一次甚至住在一棟廢棄的房屋裡。她說，她媽媽會去買復活節服裝，而不是付電費

霍布森表示，不擅管理家庭預算，以及未適當向孩子表明金錢的價值，是兩種壞習慣；這些習慣會讓孩子在成年後長期承受財務壓力。霍布森現在是資產管理公司Ariel Investments聯合執行長，並在2024年出版了暢銷童書「關於金錢的無價事實」(Priceless Facts About Money)。

她說，孩子長大後很可能重蹈父母的覆轍，如果父母總是支付信用卡最低繳款額，孩子往往也會這樣做；如果經常超支，孩子可能也會如此。

在霍布森的案例中，母親的過度花費讓她感到困惑與壓力，也讓她對未來絕望。她說，這對她造成極大創傷，當你還是個孩子，你無法掌控事情、不能去找工作，「你什麼都做不了」。霍布森的成長經歷促使她投身金融業。

如何及早教導孩子健康的理財習慣

霍布森指出，及早教導孩子好的理財習慣，包括討論金錢的價值、儲蓄的重要性，以及付諸行動、不要說大話。

有一次，她給孩子3元現金，然後帶他們去一元店購物，讓他們在消耗品糖果與具重複使用價值的玩具等物品間做選擇。她指出，這次經驗讓她的孩子有了一些新的觀點，因為之後逛樂高商店時，他們選了一套189元的打折商品。

創投基金Inspired Capital共同管理人雅莉莎·馮·托伯（Alexa von Tobel），出身哈佛大學，2024年她在全國廣播公司商業頻道(CNBC)的節目「Make It」中表示，這種方法既實用又容易讓孩子理解。

托伯說，在討論金錢問題時，使用「就事論事」的口吻很重要，因為這能幫助孩子了解現金是「幫助你過想要的生活的工具」，而不是應盲目追求或忽略的東西。

霍布森表示，在孩子面前使用現金也會有幫助，因為如果一元只是以數字形式出現在螢幕上，孩子可能難以完全理解其價值。

她說，對孩子來說，錢是在信用卡、手機上，或是從機器裡輕鬆吐出來的，很難向他們解釋需為此而努力工作；使用現金可以讓他們知道錢是有限的，且父母也沒有花不完的錢。

信用卡 低收入 電費

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