停電趨頻繁 但備用電源選擇多

極端天氣加劇，停電愈趨頻繁，持續時間也愈長；從行動電源、發電機到全屋供電系統，民眾有多種備用電源選擇，確保醫療設備、手機等重要電器能持續運作。(美聯社)

極端天氣加劇，停電愈趨頻繁，持續時間也愈長；從行動電源、發電機到全屋供電系統，民眾有多種備用電源選擇，確保醫療設備、手機等重要電器能持續運作。

北卡 羅來納大學(UNC)吉林斯(Gillings)全球公共衛生學院副教授基特納(Noah Kittner)表示，「根據自身需求選擇不同的備用電源方案，要考慮不同情況的各項要素，如熱浪 、颶風 等。」

若只需要在短時間內為小型物品充電，行動電源是不錯的選擇，能充手機的行動電源通常100元有找，大瓦數的商品則要價數百元，但不適合用於洗碗機、空調等大型電器。

傳統的移動式發電機以柴油、丙烷或汽油作為燃料，必須在戶外、遠離住家的地方使用，這類發電機可為冰箱、窗型空調等大型電器供電，價格從數百元到千元以上不等，可連續運轉6小時至12小時。

能源非營利組織「落基山研究所」(Rocky Mountain Institute)總經理戴森(Mark Dyson)指出，「現行標準燃料箱的容量設計，已不足以應對持續數天的停電，這是人們在傳統燃料備案與新型方案之間權衡時的重要考量。」

對於停電頻繁或有醫療需求的家庭，全屋系統透過硬體線路連接住家電力系統，停電時可自動切換供電，便宜的約5000元，貴的則要價2萬元以上。

不用化石燃料的行動電源站日益普及，改以太陽能或插座蓄電，價格從數百元至3500元以上不等。

電源站銷售公司Jackery通訊主任瑞秋·史托茲(Rachel Stotts)表示，「我們的解決方案已足以媲美傳統燃氣發電機，幾乎可以滿足家中99.9%的用電需求。」

裝設屋頂太陽能面板的家庭也可搭配大型電池系統蓄電，基特納解釋，太陽能結合電池系統在長時間停電期間特別實用，但要考慮前期配置成本，安裝太陽能和蓄電系統至少要價2萬元。

除了行動電源與備電系統，配備相應功能的電動車車主，也可在停電期間將電動車的電池電力反饋供應家用。