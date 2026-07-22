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挑戰哈蘭德日吃6000卡 CBS女記者早餐就撐爆了

編譯陳韻涵／即時報導
挪威足球明星哈蘭德(Erling Haaland)以驚人的進球效率聞名，他的飲食...
挪威足球明星哈蘭德(Erling Haaland)以驚人的進球效率聞名，他的飲食習慣同樣讓人咋舌。(路透)

挪威足球明星哈蘭德(Erling Haaland)以驚人的進球效率聞名，他的飲食習慣同樣讓人咋舌。這位效力英超曼城(Manchester City Football Club)的前鋒在高強度訓練與比賽期間，每日攝取高達6000大卡的熱量，相當於一般成人的兩到三倍，且飲食內容相當講究，多以原型食物、高蛋白與低加工為原則。

哥倫比亞廣播公司(CBS)資深記者莉亞·基尼里(Leigh Kiniry)近日決定親自挑戰「像哈蘭德一樣吃一天」，實際體驗頂尖職業運動員的飲食分量與規律。她原本以為最難的門檻會在晚餐出現，不料到中午就開始後悔。

基尼里的挑戰早餐有四顆炒蛋、兩片厚切酸種麵包、一大碗搭配莓果的希臘優格，以及一杯加入少量楓糖漿的黑咖啡。哈蘭德曾說會喝生乳，她也照著喝下一整瓶濃郁的生乳。

早餐的熱量驚人，基尼里說：「到了午餐時間，我就開始懷疑自己為什麼要接受這項挑戰」。

雖然不餓，但基尼里依舊在午餐時間前往哈蘭德在英國最愛的義式熟食店「Ad Maiora」用餐。該店家推出「哈蘭德套餐」，內容包括長約一呎的招牌三明治，內餡塞滿帕瑪火腿、布拉塔起司、日曬番茄，佐香蒜醬與松露油。

基尼里努力吃到一半時，明顯覺得吃力，形容「這簡直是一場硬仗」。

到了晚餐時間，基尼里先前往英格蘭柴郡(Cheshire)的肉舖「Cheshire Smokehouse」採訪，肉舖老闆韋恩(Wayne)透露，哈蘭德常買牛排與鹿肉，後者脂肪低、膽固醇少，是許多運動員偏好的蛋白質來源。

不過，基尼里決定徹底複製哈蘭德的餐點內容，即超大份牛排。當天晚上，她前往著名的「Hawksmoor」炭火烤牛排餐廳，先點了一份烤骨髓，接著在沒有餐酒搭配的情況下，挑戰2.6磅的五分熟波特豪斯牛排(porterhouse)。

基尼里原本自認食量不小，但仍在吃到一半時放棄，感嘆職業足球員的餐飲需求與一般人完全是天壤之別。

基尼里表示，哈蘭德在場上訓練跟比賽期間消耗數千大卡熱量，而她只需要照顧三個孩子並在工作之間奔波，根本不需要那麼多熱量。

基尼里對哈蘭德極度自律的飲食方式感到敬佩，因為他整天只喝水，幾乎不碰含糖飲料，晚餐吃紅肉也不配酒。

她說，此次挑戰讓她理解頂尖運動員為何能長期維持高水準表現，「他們不只是比別人努力訓練，連吃東西都像另一份全職工作。」

精華 FAQ

  • 內文指出哈蘭德在高強度訓練與比賽期間，每日可攝取高達6000大卡，約為一般成人的2到3倍，目的是補足大量訓練與比賽消耗，維持頂級體能與恢復效率。

  • 她從早餐的4顆炒蛋、2片厚切酸種麵包、希臘優格與生乳開始，中午吃哈蘭德愛店的1呎三明治，晚餐則挑戰烤骨髓與2.6磅波特豪斯牛排。

  • 基尼里坦言自己吃到中午和晚餐都幾乎放棄，認為職業足球員的熱量需求遠超一般人，也更理解哈蘭德為何能維持高水準表現，因為連吃飯都是一份全職工作。

挪威 哈蘭德

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