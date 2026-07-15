牡蠣營養價值再加分 研究證實有益腸道健康

長牡蠣是世界上最廣泛養殖的海水雙殼類軟體動物，以其富含的生物活性化合物而聞名，這些化合物具有抗菌、抗氧化和抗癌作用。Image by Patou Ricard from Pixabay

牡蠣一直被視為催情良品，現在多了一個端上餐桌的理由，研究發現牡蠣能緩解腸道發炎，由牡蠣提取的萃取物能阻斷發炎，並降低促進發炎酵素的含量，特別的是研究人員用於實驗的牡蠣都是進不了市場的廢棄物，讓這些被淘汰的食材變成營養保健成分來源，改善經濟和環境問題。

每日郵報（Daily Mail）報導，慢性發炎是許多疾病的共同特徵，如癌症 、第二型糖尿病等，慢性發炎可能由腸漏症（leaky gut）引起，這個疾病的患者腸道屏障的穿透性增加，細菌和有毒物質得以進到血液中，而攝取天然、營養豐富的食物可以增強腸道屏障，糖分和加工食品則會削弱屏障。

為了測試牡蠣是否有增強屏障的功效，研究人員分析長牡蠣（Pacific oyster）軟組織的營養成分，並對其蛋白質、脂質、礦物質、多酚和類胡蘿蔔素進行分類，接著提取萃取物，並將其應用於經過促發炎分子處理的人類腸道細胞。

研究團隊發現，萃取物阻斷了一條主要的發炎通路，並降低COX-2這個會促進發炎的酵素的含量，這有助於保護腸壁，使其在即使暴露於發炎誘因的情況下也能保持正常功能。

帶領這項研究的義大利費拉拉大學博士生特林切拉（Giulia Trinchera）說，就他們所知，這是牡蠣的組織首次被證明對腸道細胞有抗發炎的作用。

研究使用的牡蠣來自位於義大利波河三角洲（Po River Delta）的薩卡迪戈羅（Sacca di Goro），是義大利水產養殖產量很高的地區之一，但研究用的牡蠣不是可以進到餐廳的上等貨，而是無法進入市場的報廢品；該區生產的牡蠣每年都有30至40%因為太小、受損或其他因素而被丟棄。

慢性發炎是西方世界一些最常見、最嚴重疾病的潛在驅動因素，尋找天然、可持續的抗發炎方法可能具有廣泛的益處。研究人員表示他們提取的牡蠣全組織萃取物無需經過複雜的純化過程即可生產，使其成為一種相對簡單且划算的抗發炎候選藥物。

特林切拉說，這些發現都是初步的，仍需要進一步的實驗和臨床試驗來證實其對人體的影響，確定安全劑量，並準確識別牡蠣組織中哪些生物活性成分發揮了抗發炎作用。

長牡蠣是世界上最廣泛養殖的海水雙殼類軟體動物，以其富含的生物活性化合物而聞名，這些化合物具有抗菌、抗氧化和抗癌作用。