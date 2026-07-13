遵循5技巧 消費者報告：汽車可開超過20萬英里

示意圖。Image by Ewan from Pixabay

隨著一輛新車的平均售價來到接近5萬元，美國人購換車的周期創下歷史新紀錄。

國家公路交通安全署(National Highway Traffic Safety Administration)表示，美國道路上行駛的車輛平均車齡接近13年。當然，車齡越長，維護保養的難度就越高。

但根據消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Reports)最近的一項分析，越來越多的人開始挑戰車齡極限。

該機構在2026年1月的一份報告中指出：「過去，汽車行駛里程接近10萬英里就意味著你應該考慮換車了。但『消費者報導』調查數據顯示，只要保養得當，加上汽車技術的進步，如今的汽車行駛里程可以遠遠超過這個數字。」

「消費者報導」指出：「延長汽車壽命的關鍵在於保持良好的保養。如果按照製造商建議的保養周期進行保養，一輛以其可靠性著稱的現代汽車應該能夠行駛20萬英里甚至更遠。」

根據「今日美國」(USA Today)汽車版塊的團隊，以下是一些可以幫助你的愛車輕鬆超過20萬英里的高里程車輛的保養技巧。

1. 遵循建議日常保養計劃

大多數汽車製造商所提供的建議保養手冊，都建議每行駛3萬英里進行一次保養。但許多車主因為隨著車齡增長和車輛貶值，經銷商提供的捆綁式保養套餐價格過高，因此在行駛里程達到10萬英里後便不再按照建議的保養計劃進行保養。但保持車輛的最佳狀態，可以幫助它再行駛10萬英里，甚至更久。

2. 定期檢查煞車、輪胎和濾清器

煞車、輪胎和濾清器經常磨損，需要更換。「消費者報導」建議，至少每年檢查一次這些零件。

3. 及時解決問題，避免日後產生高昂的維修費用

許多車主為了省錢，往往忽略一些並非迫在眉睫的保養項目。但這樣做可能會導致日後支付更高的維修費用，在某些情況下，維修費用甚至可能超過舊車的價值。「消費者報導」建議，一旦發現任何異響或異響，就應立即進行檢查。

4. 保持車輛清潔

根據「消費者報導」，汽車在使用過程中，尤其是在寒冷地區，鹽分和道路污垢會使車漆失去光澤，並導致車輛底盤生鏽。為了防止這種情況發生，建議每年幾次到專業的洗車店清洗車輛。

5. 善待你的愛車

許多車主都相信，善待愛車，愛車也會回報你。而你的愛車給你的最好回報，莫過於行駛超過20萬英里後依然可靠。定期更換機油和各種液體循環清洗，你的愛車就能伴你一路馳騁，直到你滿意為止。