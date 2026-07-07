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Firstrade歡慶41週年，於紐約市推出30個站點街頭廣告活動

紐約訊
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Firstrade Securities Inc.（第一證券）為美國領先的零佣金線上交易券商，最近於曼哈頓30個站點展開戶外廣告（OOH）活動，版位遍布巴士站牌與街頭媒體，投放至2026年8月16日。此次投放是Firstrade迄今規模最大、也最直接走進紐約人生活場域的一次品牌行動，時值世界杯在美國如火如荼舉行，曼哈頓遊人如織。

廣告版位聚焦紐約曼哈頓幾大最繁忙的交通樞紐：Penn Station每日運送超過60萬名旅客，根據Amtrak官方數據，是北美最繁忙的客運樞紐；時代廣場-42街/Port Authority地鐵站群則是MTA全系統客流量最高的站點，2025年單年運送逾5,880萬人次。廣告點位並延伸至Grand Central、Herald Square、第五大道、中央公園南、熨斗區、格林威治村與世貿中心周邊，將Firstrade的品牌訊息呈現在通勤族、遊客與當地居民眼前，幾乎覆蓋整個曼哈頓的南北軸線。

Firstrade CEO John Liu 表示：「1985年我在法拉盛創辦這家公司時，服務的就是身邊的紐約鄰居——『客戶體驗第一』這件事，四十一年來沒有變過。這次把廣告投放到紐約人每天走過的地方，某種程度上也是回到我們最初的起點。」

這也是Firstrade四十一年來，首次以這種方式直接走上街頭與紐約社群互動。為了串聯線下體驗與社群互動，Firstrade同步於Instagram與Threads推出「Firstrade街頭尋寶活動」（#FirstradeStreetHunt）：民眾在曼哈頓街頭找到3個不同的Firstrade足球主題巴士站廣告並拍照公開發布，標註@firstrade_ch與#FirstradeStreetHunt即可登記；活動至2026年7月26日截止，前30名完成者將獲得Firstrade帽子與水壺各一件，合為一套。詳情請見Firstrade Instagram／Threads帳號簡介。

更多資訊請訪問 www.firstrade.com

關於Firstrade（第一證券）

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，我們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Corporate Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。請訪問我們的免費交易頁面查詢詳細收費。Firstrade Securities, Inc成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com

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