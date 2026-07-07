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疲勞頭號原因最易被忽視 年齡越長越嚴重

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若午後常昏昏欲睡，清晨無比疲憊，睡眠也無法緩解疲勞，很多人會歸因於年紀大了，但很...
若午後常昏昏欲睡，清晨無比疲憊，睡眠也無法緩解疲勞，很多人會歸因於年紀大了，但很可能真正的原因不是年紀，而是維生素B12悄悄流失。示意圖。Image by Tung Lam from Pixabay

若午後常昏昏欲睡，清晨無比疲憊，睡眠也無法緩解疲勞，很多人會歸因於年紀大了，但很可能真正的原因不是年紀，而是維生素B12悄悄流失；專家估計，50歲以上的族群中，高達20%的人可能有維生素B12不足的問題，但很多人渾然不覺，所幸這個問題可以解決，抽血就能檢驗，服用高劑量補充劑或注射治療安全又有效。

雅虎（Yahoo）健康報導，缺乏維生素B12的症狀正引起研究人員密切關注，多項新研究指出，缺乏維生素B12引起的一連串症狀和正常老化類似，導致人們常將其視為老化的一部分，而非一種可治療的症狀。

缺乏維生素B12引起的疲勞和一般疲倦不同，是一種難以負擔的疲勞感，無論睡多久都沒用，通常會伴隨思維遲鈍、注意力難以集中、手腳麻木或刺痛感，以及最終可能發展成憂鬱的情緒變化。

今年的一項研究發現，維生素B12含量低會干擾粒線體DNA，那是細胞內負責產生能量的結構，也會直接降低肌肉組織的能量輸出。

缺乏維生素B12的症狀發展很緩慢，人們可能長年處於輕度缺乏的狀態卻渾然不覺，也由於其症狀和很多其他疾病的症狀重疊，醫生常將其歸因於老化、壓力或其他慢性問題。

年長者更容易缺乏維生素B12，因為胃酸分泌隨著年齡漸長而減少，導致食物中的維生素B12難以被分離並吸收，有些人也會有自體免疫性胃炎（autoimmune gastritis），免疫系統會攻擊並破壞負責產生吸收維生素所需蛋白質的胃細胞。

加州大學舊金山分校今年的一項研究指出，即使年長者體內的維生素B12數值依據現行指南屬於正常但呈下降趨勢，也會出現思考緩慢、視覺處理速度減緩和大腦白質（white matter）明顯受損等症狀。

治療第二型糖尿病最常見的藥物二甲雙胍（Metformin）和治療胃食道逆流的氫離子幫浦制酸劑（proton-pump inhibitors）都會大幅降低維生素B12的吸收，數百萬人在服用這些藥物，卻沒意識到這和他們的疲勞感有關。

幸運的是，缺乏維生素B12是可以解決的。簡單的抽血就能檢測出維生素B12含量偏低，早期發現服用高劑量口服補充劑或注射治療安全又有效。若吸收維生素B12已嚴重受損，注射劑可完全繞過消化系統，直接將營養送進血液中。

精華 FAQ

  • 因為維生素B12不足的症狀發展緩慢，常和一般老化、壓力或慢性病重疊，容易被忽略。很多人以為只是體力下降，實際上可能是可治療的營養缺乏。

  • 除了難以消除的疲勞外，還可能出現思維遲鈍、注意力難集中、手腳麻木或刺痛，嚴重時也可能伴隨憂鬱情緒。這些表現常讓人誤認為是其他疾病。

  • 50歲以上族群、胃酸分泌減少者，以及服用二甲雙胍或制酸劑的人較容易缺乏。可先抽血檢查，早期可用高劑量口服補充，吸收差者則可改採注射治療。

雅虎

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