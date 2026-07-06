鐵攝取過量 研究：恐增罹患失智症風險

一項新研究指出，對維持血液健康及大腦功能極為重要的礦物質鐵，若攝取過量，可能會增加罹患帕金森氏症與失智症的風險。示意圖。Image by sarah blocksidge from Pixabay

一項新研究指出，對維持血液健康及大腦功能極為重要的礦物質鐵，若攝取過量，可能會增加罹患帕金森氏症與失智症的風險。

每日郵報報導，鐵是人體必需的礦物質，有助合成血紅素；這種存在於紅血球中的蛋白質，負責將氧氣從肺部運送到身體其他重要組織。人體無法自行合成鐵質，必須透過瘦紅肉、蛤蜊與牡蠣等動物性蛋白質以及菠菜、扁豆、豆腐與白豆等植物性食物來攝取。

約3600萬名美國人鐵攝取不足，即每7人中就有1人受影響；缺鐵被證實與發育問題及認知能力衰退有關，因為這種礦物質同時有助於能量與神經傳導物質的生成。

然而，加州索爾克生物研究所（Salk Institute）的研究人員發現，過量的鐵會緩慢地在神經元內累積。雖然這在生命早期影響甚微，但對年長者而言，卻可能導致神經細胞死亡。

他們認為這是因為過量的鐵會降低細胞的防禦能力，使其更容易受到壓力源的影響。

在大腦負責記憶與認知功能的海馬迴與大腦皮質，細胞的死亡可能導致失智症，目前約有700萬美國人受影響。

此外，影響100萬美國人的帕金森氏症，是由負責產生多巴胺的神經細胞喪失所引起；多巴胺負責協調動作，這些細胞的死亡可能與該疾病的發生有關。

研究人員指出，評估鐵質水平可能是預防失智症與帕金森氏症等神經退化性疾病的關鍵工具。

該研究資深作者馬赫（Pam Maher）表示，在探討阿茲海默症及其他神經退化性疾病時，「復原力」已成為熱門討論議題，目的在讓大腦面對導致神經退化的壓力源時更具韌性。他說，研究揭示，當鐵含量達到一定水平時，細胞的修復能力便會下降，使神經元更容易受到會損害甚至殺死它們的壓力源影響。

這項發表於「細胞死亡發現」（Cell Death Discovery）期刊的新研究結果公布之際，正值美國的失智症與帕金森氏症患者人數持續上升。專家估計，到2050年，失智症確診人數預計將翻倍。

帕金森氏症基金會估計，到2030年將有120萬名美國人被診斷患有帕金森氏症，且每年有9萬人罹患此病。該基金會指出，這比十年前預估的每年6萬人大幅增加。

近期研究指出，污染和農藥等環境暴露因素，加上肥胖與糖尿病等慢性疾病發病率不斷上升，可能是禍首，但科學家仍在深入探究其成因。