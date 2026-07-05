夏天穿包頭鞋不能不穿襪 醫生列舉4理由

光腳穿布鞋、球鞋或樂福鞋等包頭鞋看似無害，實則對健康影響很大。Image by lisa runnels from Pixabay

炎炎夏日，天氣熱到很多人可能不穿襪子直接穿鞋，但醫師表示，襪子能吸收腳汗，防止細菌孳生和控制異味，還能減少腳和鞋子間的摩擦，並提供保護屏障，因此建議光腳只是用涼鞋，穿包頭鞋不能不穿襪，還是最好穿乾淨舒適且適合的襪子。

雅虎 （Yahoo）健康專欄報導，光腳穿布鞋、球鞋或樂福鞋等包頭鞋看似無害，實則對健康影響很大。

紐約市 的認證皮膚科醫師格林（Michele Green）說，一年四季都穿襪子或尼龍襪對保持良好衛生習慣很重要，因為腳每天流的汗可達5百毫升。紐澤西州的認證皮膚科醫師張松（Chang Son，音譯）說，不穿襪子會讓鞋子裡變成潮濕溫暖的環境，這會促使真菌生長而增加足癬和細菌過度繁殖的風險，襪子能幫助吸收水分。

紐約的認證皮膚科醫師平克（Bruce Pinker）說，可以選用混紡布料，既舒適又吸汗，最好的襪子是用不同布料混紡而成，例如65%棉和35%聚酯纖維，棉質做為緩衝，而合成纖維能吸收水分。

格林說，襪子吸汗除了防止細菌孳生，還能抑制腳的異味，讓雙腳一整天都舒適；若腳特別容易出汗和有味道，可以用止汗噴霧或粉末，當然要搭配襪子，可幫助減少過度出汗。

田納西州 認證皮膚科醫師帕特爾（Purvisha Patel）說，穿襪子還能防止腳和鞋子過度摩擦而起水泡，沒有這層保護皮膚就會受損，導致長繭、起水泡或其他類型的損傷。

皮膚敏感或過敏的人也該養成穿襪子的習慣，馬里蘭大學醫學系統（University of Maryland Medical System）足科外科醫師懷恩斯（Jacob Wynes）說，橡膠鞋底及鞋子材料中的化學物質及添加物可能會刺激皮膚，引發某些人的接觸性皮膚炎等過敏反應，穿襪子就當作保護屏障。

若現有的襪子看起來髒髒的或縫線破損，就該考慮買新的了，如果喜歡赤足，佛州的皮膚科醫師弗羅莫維茨（Jeffrey Fromowitz）建議可購買吸濕排汗的隱形襪。對於挑選毫無頭緒者，報導也提供建議品牌。

第一是Idegg防滑隱形內襯襪（Idegg Anti-Slide Invisible Liner Socks），六雙一組，這組襪子男女皆宜，超過5萬6千名亞馬遜買家也對其讚不絕口，買過的人大讚襪子貼合、穿起來很舒適，穿上鞋子後看不到，長時間走路或外出都不會滑落。

第二是Jormatt男士隱形襪（Jormatt Men's No-Show Socks），六雙一組。共有三種尺寸、多種顏色可選，一名網友說這款隱形襪不易滑落，在遊樂園玩一整天也沒移位，洗後也維持形狀和合腳度。

還有Closemate的男士隱形襪（Closemate Men's No-Show Socks），六雙一組，吸濕排汗功能極佳，品質、舒適度和合腳度都很棒。八雙一組的Wernies女士隱形襪（Wernies Women's No-Show Socks）是亞馬遜上另一個大受歡迎的商品，有超過六萬則五星好評，網友大讚穿起來很舒適，穿一整天也不會下滑，材質柔軟透氣，洗後也不變形。

許多雅虎專欄的編輯都是Bombas女款純白踝襪（Bombas Women's Solid White Ankle Socks）的死忠顧客，資深編輯哈爾柏林（Rory Halperin）說她穿去迪士尼樂園日行超過兩萬步，一個水泡都沒起，合作的撰稿人康利（Ellie Conley）說她最討厭襪子滑進鞋子裡，但Bombas的女襪不管她走多遠都不會發生這情況。