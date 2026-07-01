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洗碗機裡的碗盤總是濕答答 4招提升烘乾效果

編譯周靜芝/即時報導
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洗碗機。Image by beauty_of_nature from Pixab...
洗碗機。Image by beauty_of_nature from Pixabay

你是否有這樣的經驗，家中洗碗機在洗滌結束後，碗盤總是仍帶著水氣；致力科學測試家電用品的專家分享了幾個簡單的方法，讓洗碗機中碗盤能更有效的烘乾。

「好管家」（Good Housekeeping）雜誌報導，與任何家電一樣，洗碗機也需要妥善維護才能高效運作。因此，首先需清潔洗碗機，別忘了濾網，並定期進行深度清潔；接著，可嘗試不同的設定，並使用專為讓餐具更徹底乾燥而設計的清潔產品。

家中洗碗機無法有效讓餐具乾燥的原因之一，可能是選用了不當的洗滌模式。某些洗滌模式會減少或完全不使用熱風，導致乾燥效果不佳。根據惠而浦（Whirlpool）的說明，原因也可能是加熱元件故障、未使用正確的清潔產品，或是餐具擺放方式不當。

如何讓洗碗機烘乾效果更佳

1. 添加光潔劑（rinse aid）

即使洗碗精已含有光潔劑，將液體倒入洗碗精盒旁邊的小格中，仍有助於讓餐具更徹底地乾燥。光潔劑能降低水滴的附著，同時也有助於消除水漬和水膜。對居住在水質較硬地區的家庭來說，是不可或缺的步驟。

2. 選擇「增強」烘乾模式

如今所有洗碗機都提供增強烘乾效能的選項。選擇洗滌程序後，按下「TurboDry」、「Dry Boost」、「Power Dry」或類似選項，以獲得最佳效果。雖然會消耗更多能源並延長洗滌時間，但精力與時間也值得納入考量；要用毛巾擦乾所有餐具，可是費時又費力的工作。

3. 使用合適的洗碗精

許多洗碗精都含有光潔劑，有助讓餐具更徹底地乾燥。有些產品如獲得「好管家」認證的Cascade洗碗膠囊，含有能讓餐具更有效乾燥的成分，甚至有助於消除或減少杯底積水。

4. 放置餐具時考量乾燥效果

確保餐具（尤其是杯子與玻璃杯）呈傾斜角度，讓多餘的水能自然流走。若洗碗機配備杯架或玻璃器皿架，便可善加利用；擺放塑膠容器蓋時，應將邊緣朝下。至於容易翻轉並積水的輕材質物品，則應固定好，或改用手洗。

此外，為了減少用毛巾擦乾的次數，取餐具時應從下層開始；這樣一來，上層餐具的水份便不會滴落在下方已經乾燥的餐具上。

精華 FAQ

  • 先確認洗碗機本體是否乾淨，尤其是濾網是否堵塞，並定期做深度清潔；同時檢查是否選錯洗滌模式，因為某些模式會減少熱風，影響烘乾。

  • 光潔劑能降低水滴附著在餐具表面，幫助水分快速流走，減少水膜與水漬殘留；對水質較硬的地區尤其重要，可提升整體乾燥效果。

  • 杯子與玻璃杯應盡量傾斜放置，讓積水自然流出；塑膠容器蓋最好邊緣朝下，輕材質物品則需固定好，取出時也建議先拿下層。

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