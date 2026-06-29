逾5千萬美國人有睡眠障礙 這些徵兆常被忽視

對數百萬人而言，睡眠品質不佳已司空見慣，以致不再將此視為潛在的醫療問題。（123RF）

對數百萬人而言，睡眠品質不佳已司空見慣，以致不再將此視為潛在的醫療問題。若總是感到疲倦，往往被歸咎於壓力；響亮的鼾聲，則成了家人間的笑談；而在會議上努力不打瞌睡，則表示這份工作很無聊。華盛頓郵報 報導，這些徵兆都指向可能存在的睡眠障礙，然而大多數人仍硬撐並忽視問題的嚴重性。

疾病控制與預防中心（CDC ）及睡眠研究人員估計，有5000萬至7000萬名美國人飽受睡眠障礙所苦，其中絕大多數不知道自己有這類問題。治療慢性失眠的睡眠專科醫師席佛曼（Sarah Silverman）指出，即使是常見的睡眠障礙，至今仍普遍被低估、未被診斷且治療不足。

以下是最常見的幾種臨床睡眠障礙，以及可能患有睡眠障礙的徵兆。

1. 失眠症（Insomnia）

失眠症的定義是：至少連續三個月，每周至少三晚出現入睡困難、難以維持睡眠，或過早醒來，這會對日常生活造成實質影響。入睡型失眠是指上床後無法在30分鐘內入睡；而維持型失眠則是指夜間醒來後難以在30分鐘內或更久時間重新入睡，或是比預期時間早得多醒來。

失眠症又可分急性與慢性兩類：急性失眠症持續數天至數周，通常由明確的壓力事件所觸發，且常會自行緩解；慢性失眠症則持續三個月或更久，通常需尋求治療。流行病學研究顯示，一般人口中有10%至15%符合慢性失眠障礙的診斷，其中女性、老年人以及同時患有其他精神健康問題者，發生率更高。

失眠障礙的其他徵兆有：即使睡了一整晚，仍感到精疲力竭；經常出現易怒、情緒低落、情緒波動、難以集中注意力，或記憶力問題；就寢前感到恐懼或焦慮；上床時感到極度疲倦，但頭一碰到枕頭就完全清醒。

最好的治療方法是不需依賴藥物的失眠認知行為治療（CBT-I），儘管其他形式的睡眠治療以及某些藥物也可能適用。

2. 阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）

OSA是在睡眠時喉嚨肌肉放鬆，導致氣道變窄或完全閉合，通常表現為打鼾，但即使不打鼾也可能患有OSA；隨著呼吸道塌陷，呼吸會暫停，有時持續數秒、有時更久，直到大腦喚醒身體以恢復通氣。這一循環每晚可能重複數百次，導致睡眠頻繁中斷，讓多數人醒來時感到精疲力竭。

據估計，阻塞型睡眠呼吸中止症影響超過3000萬名美國人。多項分析顯示，美國每年有80%至90%的OSA病例未被診斷出；女性的診斷率嚴重偏低，因為她們的症狀與男性不同，如疲勞、情緒波動、失眠、晨起頭痛，而男性則更可能出現大聲打鼾或喘氣、窒息的症狀。

阻塞型睡眠呼吸中止症的其他徵兆：醒來時口乾、喉嚨痛或頭痛；白天過度嗜睡；夜間頻繁醒來上廁所；難以集中注意力、記憶力問題或認知功能減緩；易怒、情緒波動、焦慮或憂鬱加劇，且經治療後仍無法完全緩解；有慢性失眠病史，特別是難以維持睡眠；難以控制的高血壓或心臟問題。

睡眠呼吸中止症通常透過持續正壓呼吸治療（CPAP）來治療，需配備呼吸機以在睡覺時保持呼吸道暢通；不過，對某些患者而言，其他療法甚至手術也可能有所幫助。改變生活方式如減重、避免飲酒，也可能有幫助。

3. 不寧腿症候群（Restless legs syndrome）

不寧腿症候群的特徵是無法抗拒地想移動雙腿或雙臂，通常伴隨不適的爬行感、刺痛、拉扯、酸痛、灼熱、搔癢，或難以形容的內在躁動；症狀在靜止時出現或加劇，而活動、伸展或行走常能帶來暫時緩解。這種極度不適讓人難以保持靜止，入睡也變得極為困難。

發表於「全球健康期刊」（Journal of Global Health）的研究估計，不寧腿症候群影響的人口為7.2%至11.5%，但數據顯示，多數病例未被診斷，或直至症狀出現數年後才確診。

不寧腿症候群的其他徵兆：遭同床伴侶抱怨在睡眠中反覆踢腿或抽動雙腿或雙臂；白天過度嗜睡、情緒波動、認知功能遲緩，以及焦慮或憂鬱加劇。

抗癲癇藥物和處方級鐵質補充劑可能有所幫助；此外，治療其他健康問題以及改善生活方式，如規律運動、均衡飲食、避免攝取刺激物、按摩、穿著壓力襪、使用冷熱敷包以及補充鎂亦有助益。

4. 晝夜節律睡眠障礙（Circadian rhythm sleep-wake disorders）

晝夜節律睡眠障礙發生於當內部生物鐘與外部環境或個人期望的睡眠時間不協調時，這並非睡眠品質的障礙，而是睡眠時機的失調；導致睡眠-清醒作息異於正常，無論嘗試多早入睡都只能在深夜才睡著，或是傍晚時分便感到倦意，並且一大早就醒來。

發表於「臨床神經生理學雜誌」（Journal of Clinical Neurophysiology）的一項研究綜述發現，3%的成年人患有晝夜節律睡眠障礙，而在青少年與年輕人中，該比率更達7%至16%。該綜述還指出，晝夜節律睡眠障礙常被誤診為其他睡眠障礙。

晝夜節律障礙的其他徵兆：自認是極端的「夜貓子」或「早起的鳥」；當在假期或非工作日時，作息時間會發生劇烈變化；從事輪班工作，即使感到極度疲憊，卻在有機會睡覺時難以入睡；曾被診斷為失眠症，但安眠藥或標準的睡眠衛生建議均無效；失眠症或疲勞症狀從未有效治療。

這類睡眠障礙最佳的治療方式是調整生活型態，讓身體能在自然的生物性睡眠-清醒時段內入睡。若無法做到這點，晝夜節律管理如微量褪黑激素、強光療法或睡眠認知行為治療可能是合適的選擇。