步行速度與長壽有關 各年齡層都有特定目標

步行是能提高心率、促進新陳代謝和降低患病風險的簡單方法，因此日益受到歡迎；示意圖。（圖／123RF）

步行是能提高心率、促進新陳代謝和降低患病風險的簡單方法，因此日益受到歡迎，但步行不是只有距離重要，速度也能揭示健康和壽命的重要資訊。過去的研究顯示，走路速度越快者，活越久的可能性越大；若不知道該走多快，有相關研究結果提出各年齡層應達到的步行標準可作為參考。

紐約郵報（New York Post）報導，一項2024年的統合分析發現，步行速度最快的人比步行速度最慢的人死於任何原因的可能性低43%；2022年的一份小型研究更指出各年齡層應達到的步行標準，對於一位健康的成年人來說，在外步行時應能達到的目標為保持輕快的步伐，讓呼吸速度稍微加快，同時仍能交談對話。

該研究的年齡標準為20至39歲者以約每小時4.6英里的輕快步伐走13至19分鐘，40至49歲者以每小時4.3英里走14至16分鐘，50至59歲者每小時4英里走15至17分鐘，60至69歲者以每小時3.3至3.7英里的速度走16至18分鐘，70歲以上者以每小時3.5英里的速度走20分鐘。

明尼蘇達州 再生醫學與醫美診所EVOyouthful醫師助理沃格斯特羅姆（Elizabeth Vogstrom）說，快速健走不只有益於延長壽命，也能作為多項健康指標很好的參考。

沃格斯特羅姆說，一個人即使實驗室的檢查結果正常，力量、肌耐力、活動力、平衡能力或心血管健康也可能下降，步行速度常能在這些變化在日常生活中變得明顯之前就先將它們顯現出來。

步行速度加快和多項身體健康結果改善有關，例如降低心血管疾病和第二型糖尿病的風險，快步健走也和隨著年紀增長腦功能的改善有關；步行速度變慢，特別是速度隨著年紀逐年遞減則可能是認知退化或失智症的跡象，步態突然退化也可能暗示著潛在的健康問題。

沃格斯特羅姆說，當一個人的步行速度突然減慢時，可能反映出體能失調、肌少症、心血管限制、關節問題、神經系統變化和其他需要進一步關注的健康問題。

包括沃格斯特羅姆在內的多位專家都將步行速度描述為第六項生命徵象，因為它能反映身體在日常生活中的機能狀況。

步行速度越快，走得步數就越多，產生的健康益處也就越多，長壽的機率也越高。每天步行超過6千步和心血管疾病如心臟病和中風的風險降低40%至50%有關。