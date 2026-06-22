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研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

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示意圖。Image by Michal Dziekonski from Pixa...
示意圖。Image by Michal Dziekonski from Pixabay

睡眠姿勢除了影響睡眠品質外，特定睡姿也可能導致青光眼。一項研究顯示，眼球內部的壓力會因身體姿勢的變化而顯著波動，高枕臥位（high-pillow position）會讓頸靜脈受壓而阻礙眼睛的血液流動，這會導致眼內壓升高，最終可能引發青光眼。

The Healthy報導，克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，青光眼是一個總稱，指的是讓眼球內部壓力升高，損害眼睛後半部脆弱關鍵結構的眼部疾病，青光眼會隨著時間變嚴重，有些可能會導致失明。

罹患青光眼的風險因素包括高齡、性別和種族，性別方面女性更容易患青光眼，而種族來說，非裔、亞洲人和因紐特人較容易患某幾種類型的青光眼。疾病管制與預防中心指出，超過四百萬美國人受到青光眼的影響。

「英國眼科學期刊」（British Journal of Ophthalmology）今年刊登的一項研究探討了會增加眼壓的一項行為，這項行為通常會持續數小時。研究團隊指出，簡稱眼壓的眼內壓（intraocular pressure）會隨著身體姿勢的改變而有顯著浮動，因此團隊假設改變睡眠姿勢可以作為青光眼患者降低眼內壓的輔助策略。

這個由眼科和其他領域專家組成的團隊研究了144位參與者，有人睡覺時使用兩個枕頭，形成20至35度角，另一組人則未使用枕頭，團隊也測量了頸靜脈的壓力。

頸靜脈壓力在重症監護及心臟健康等領域有重要的參考價值。克里夫蘭診所指出，頸靜脈有三對，分別為內頸靜脈、外頸靜脈和前頸靜脈，負責將血液從大腦送回心臟，也就是說，頸靜脈在心臟和頭部包括眼睛之間維持健康的血流及壓力扮演重要角色。

研究團隊得出結論，指與平躺的仰臥位（supine position）相比，高枕臥位會讓青光眼患者的眼內壓升高及眼灌注壓（ocular perfusion pressure）下降，這可能和頸靜脈受壓迫有關。

團隊指出，青光眼患者需避免會導致頸靜脈受壓迫的睡姿來防止眼壓升高，但仍需要進一步研究來證實初步關聯。

精華 FAQ

  • 研究指出，高枕臥位也就是睡覺時墊兩個枕頭、頭部較高的姿勢，可能因頸靜脈受壓而使眼內壓升高，對青光眼患者較不利。

  • 因為頸靜脈負責把血液從頭部送回心臟，若被壓迫，眼睛周邊血流與壓力平衡可能受影響，進而造成眼內壓上升、眼灌注壓下降。

  • 青光眼患者可留意避免長時間造成頸靜脈受壓的睡姿，但這仍屬初步關聯，尚需更多研究證實，因此不宜只憑此自行判定病情。

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