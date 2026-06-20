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睡前養成4習慣 醫學專家：有助健康老化

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健康老化取決於身體的修復能力，而睡眠在這個過程中扮演重要角色，睡前習慣也影響著睡...
健康老化取決於身體的修復能力，而睡眠在這個過程中扮演重要角色，睡前習慣也影響著睡眠品質。美聯社

健康老化取決於身體的修復能力，而睡眠在這個過程中扮演重要角色，睡前習慣也影響著睡眠品質。Eating Well報導，醫師推薦一些睡前簡單易行的習慣，有助於維持健康老化相關的系統功能，以下是醫學專家建議睡前養成的四個習慣，對延緩老化大有助益。

第一是保持規律就寢作息，對健康老化而言，每天大致在同一時間就寢和起床是最重要的夜間習慣。家庭醫學醫師阮沃德（Catherine Nguyen-Ward）說，規律的作息能為身體提供可預測的節律，幫助身體放鬆、保持睡眠狀態和執行夜間修復過程。

一項針對將近6萬1千名成年人進行的大型研究發現，與睡眠不規律的人相比，睡眠規律者的全因死亡風險降低了高達48%；睡眠規律性也是比單純的睡眠時間更能預測死亡風險的指標。婦女泌尿科醫師普拉穆吉（Christi Pramudji）說，睡眠規律性和死亡率間的關聯數據非常顯著，即使規律性只有小幅改善，益處仍非常顯著。

第二是睡前調暗燈光。光是調節生理時鐘最強的訊號之一，晚上接觸明亮的光線會延遲身體進入睡眠狀態，阮沃德說，光線會讓大腦難以「關機」，妨礙入睡。隨著就寢時間的靠近，應逐漸減弱家中燈光。若習慣在睡前滑手機，建議把這習慣提早到晚上的早些時候，或設定截止時間。

醫生也建議不要太晚吃飯，因為深夜進食會導致胃酸倒流和影響代謝節律。阮沃德說深夜進食會把消化時間推遲至身體準備入睡的時間，導致葡萄糖耐受不良並增加皮質醇，若養成長期深夜進食的習慣，會增加肥胖和代謝症候群的風險。

普拉穆吉建議，若可能的話最好在睡前1.5至2小時吃完飯，讓消化系統在睡前有時間消化。若睡前肚子餓，可以吃點小點心，可以選有蛋白質和膳食纖維的食物，例如加莓果的希臘優格或全麥吐司抹花生醬，這樣就不會餓肚子睡覺了。

最後是睡前避免喝酒。一杯酒可能會讓人容易入睡，因為會讓人感到昏昏欲睡，但問題出在之後，酒精會擾亂睡眠和減少睡眠的快速眼動期，讓人即使很快入睡也無法獲得充分休息。阮沃德說，酒精是褪黑激素抑制劑，會擾亂晝夜節律，降低整體睡眠效率。

即使少量飲酒也會減少快速眼動期，有研究發現較高劑量的酒精能縮短入睡時間，但也會讓深度睡眠被擾亂的情況變得更糟，認為酒精不利於健康老化，因為快速眼動期對記憶力、情緒處理和大腦健康極為重要。

精華 FAQ

  • 最重要的是每天大致在同一時間就寢與起床，讓身體形成穩定節律。這種可預測的作息有助放鬆、維持睡眠狀態，並支持夜間修復過程。

  • 因為光線是調節生理時鐘的重要訊號，夜間明亮光源會延遲入睡。若睡前持續看手機，容易讓大腦難以關機，因此應提早使用或設定截止時間。

  • 太晚吃飯可能引發胃酸倒流、干擾代謝節律，甚至增加肥胖與代謝症候群風險；睡前飲酒雖易昏睡，卻會破壞快速眼動期、降低睡眠效率，不利健康老化。

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