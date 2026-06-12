收納必學「車庫分5區」整理法 海外華人反曝現實難處

許多海外家庭車庫面積不小，但最後往往淪為各種物品隨意堆放的空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 小紅書創作者主張車庫應先分區再收納，提升整體使用效率。

小紅書創作者主張車庫應先分區再收納，提升整體使用效率。 重點二： 他提出囤貨、工具、運動、清潔與臨時五大車庫功能區。

他提出囤貨、工具、運動、清潔與臨時五大車庫功能區。 重點三：海外網友認為車庫常優先停車，且灰塵昆蟲多，不宜放食品。

北美、澳洲等地獨棟住宅普及，不少家庭擁有寬敞車庫空間，但如何有效利用卻成為不少住戶的共同課題。近日一名小紅書 創作者willbefine分享車庫收納概念，主張車庫不該只是堆放雜物的倉庫，而應透過分區規劃提升生活效率，相關貼文吸引上百則留言，不少海外網友也分享實際使用經驗，引發熱烈討論。

willbefine指出，許多海外家庭車庫面積不小，但最後往往淪為各種物品隨意堆放的空間。他認為，與其不斷添購收納架，不如先做好功能分區，才能真正提升使用效率。

根據其建議，車庫可劃分為五大區域，包括存放紙巾、飲料與大包裝食品的「囤貨區」；收納園藝與維修工具的「工具區」；擺放球具、頭盔及自行車配件的「運動區」；放置吸塵器、拖把及洗車用品的「清潔區」；以及專門放置快遞、退貨商品或新購入大型物件的「臨時區」。

他也強調，車庫收納最忌諱所有物品都堆放在地面，應善用牆面與高處空間，將常用物品放在順手高度，低頻率使用物品則收納至高櫃或頂層，藉此釋放地面空間。

不過，貼文曝光後，不少海外網友認為實際情況與示範仍有落差。有加拿大、美國及澳洲網友指出，車庫首要功能仍是停車，因此割草機、鏟雪機、梯子、自行車、露營裝備及庭院工具往往占據大量空間，不少家庭甚至連車都快停不進去。

一名美國網友表示，自家擁有三個車位車庫，但各種工具與戶外設備仍占去約三分之一空間；另有網友笑稱鄰居家的三車位車庫最後只能停進一輛車，其餘空間全被雜物占據。

食品是否適合放置車庫，也成為討論焦點。許多來自加拿大、澳洲與美國的網友認為，車庫容易有灰塵、昆蟲甚至老鼠出沒，因此不適合存放飲料、零食及紙製品。一名澳洲網友直言，「任何怕灰塵的東西都不要放車庫」，另有人指出若車庫密封性不足，食品甚至可能吸引野生動物靠近。

不過也有部分網友表示，自家車庫經過保溫與空調改裝，甚至設有冰箱與冷凍櫃，因此能夠安全儲存部分物資。有美國網友透露，自家車庫安裝空調與隔熱層後，一年四季溫度都相當舒適。

此外，車庫環境問題也受到關注。不少人抱怨車庫容易累積灰塵、蜘蛛網與落葉，即使定期清理仍難以完全避免。來自英國、美國與澳洲的網友也分享，當地車庫經常出現蜘蛛及各類昆蟲，讓不少人對存放生活用品有所顧慮。